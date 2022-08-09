متوسطة إلى غزيرة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار على 6 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة برياح هابطة نشطة السرعة على 6 مناطق.

وتشمل الحالة الجوية كل من نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الحالة الجوية يمتد تأثيرها، وفقا لتوقعات الأرصاد، إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول تدريجياً بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.