الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. بردية قوية على جنوب المدينة المنورة
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شاهد.. بردية قوية على جنوب المدينة المنورة

شاهد.. بردية قوية على جنوب المدينة المنورة
٠٥:٣٢:٠٠ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، وكميات الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدن وأجزاء محافظة الطائف، تشهد قرية حنذ بالأكحل جنوب المدينة المنورة بردية شديدة الأمطار.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، شدة البردية الساقطة على المنطقة وغزارة الأمطار؛ على قرية حنذ الأكحل جنوب المدينة المنورة.

وكان خبراء الطقس قد توقعوا بمشيئة الله تعالى أن الحالة المطرية اليوم، تتركز على المناطق المطلة على البحر الأحمر، فالأمطار المتفرقة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك، وربما تمتد لأجزاء من الجوف، وقد تتشكل بعض السحب الممطرة غربي الرياض.

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وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع لطقس اليوم تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق جازان ومكة والمدينة وحائل والباحة وعسير وتبوك وغرب الرياض، وذلك بالتزامن مع أجواء حارة جدا ورياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من شرق وغرب ووسط المملكة، مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الكلمات الدلالية:
بردية قوية رياح سطحية سحب ممطرة غزارة الأمطار

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