أمريكا تدرج دولة عربية ضمن فئة السفر «عالية الخطورة»

تواصل – وكالات :

أدرجت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) ، وجهة عربية شهيرة في الشرق الأوسط ضمن فئة السفر “عالية الخطورة” لجهة تفشي فيروس كورونا.

وصُنّفت الأردن في المستوى الثالث لجهة التفشي، أي الفئة “عالية الخطورة”.

ويشمل المستوى الثالث دول عربية عديدة بينها الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والعراق، وغيرها.

بينما يتضمّن المستوى الثاني ذات “الخطورة المعتدلة” ثلاث وجهات سياحية فقط، وهي سلطنة عُمان، والمملكة، وموريتانيا.

وعندما يأتي الأمر للمستوى الأول “غير الخطر”، فنقع على مصر، وجزر القمر فقط.