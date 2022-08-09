الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. ميزة الرقابة الأبوية تصل تطبيق سناب شات
شاهد.. بردية قوية على جنوب المدينة المنورة
أمريكا تدرج دولة عربية ضمن فئة السفر «عالية الخطورة»
دخلتُ كلية لا أرغب فيها.. كيف تبني قصة نجاحك خارج الجامعة؟
لمراقبة الجودة.. “التجارة” تُنفذ 3581 جولة تفتيشية خلال أسبوع
تراجع 83 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12329 نقطة

الطفل

بالفيديو.. ميزة الرقابة الأبوية تصل تطبيق سناب شات

بالفيديو.. ميزة الرقابة الأبوية تصل تطبيق سناب شات
٠٥:٣٥:٠٤ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن عبدالله السبع المحرر التقني في صحيفة اندبندنت العربية، عن أن ميزة الرقابة الابوية وصلت لتطبيق سناب شات.

وأضاف السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه الميزة تتيح للآباء متابعة حسابات أبنائهم وتمكنهم من التالي:

– تسوية قيود للمحتوى الذي يشاهده أو يتعامل معه الأبناء

–  تستطيع معرفة من تواصلوا مع الأبناء ولكن لا يمكن معرفة تفاصيل المحادثات عبر التطبيق

وأكد عبدالله السبع أن هذه الميزة مفيدة جدا للآباء والأمهات في مراقبة أبنائهم أثناء استخدام تطبيق سناب شات، وسيتم تفعل الميزة خلال يومين على الأكثر.

الكلمات الدلالية:
الرقابة الأبوية تطبيق سناب شات سناب سناب شات

مواد ذات صلة

المزيد
استشاري يوجه نصائح مهمة للوالدين: الأعشاب تضر بـ«كُلى الطفل»

استشاري يوجه نصائح مهمة للوالدين: الأعشاب تضر بـ«كُلى الطفل»

منذ 5 أشهر
«طفلك لا يأكل جيدًا».. لا تضربه أو تعنفه واتبع هذه الطريقة

«طفلك لا يأكل جيدًا».. لا تضربه أو تعنفه واتبع هذه الطريقة

منذ 4 أشهر
استشاري نفسي: التربية الفعالة للأبناء تقوم على قاعدتين أساسيتين.. «الحب والحزم»

استشاري نفسي: التربية الفعالة للأبناء تقوم على قاعدتين أساسيتين.. «الحب والحزم»

منذ شهرين
مشهد يسر القلوب.. طفل أفغاني يقرأ القرآن بمهارة وخشوع (فيديو)

مشهد يسر القلوب.. طفل أفغاني يقرأ القرآن بمهارة وخشوع (فيديو)

منذ 6 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *