بالفيديو.. ميزة الرقابة الأبوية تصل تطبيق سناب شات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن عبدالله السبع المحرر التقني في صحيفة اندبندنت العربية، عن أن ميزة الرقابة الابوية وصلت لتطبيق سناب شات.

وأضاف السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه الميزة تتيح للآباء متابعة حسابات أبنائهم وتمكنهم من التالي:

– تسوية قيود للمحتوى الذي يشاهده أو يتعامل معه الأبناء

– تستطيع معرفة من تواصلوا مع الأبناء ولكن لا يمكن معرفة تفاصيل المحادثات عبر التطبيق

وأكد عبدالله السبع أن هذه الميزة مفيدة جدا للآباء والأمهات في مراقبة أبنائهم أثناء استخدام تطبيق سناب شات، وسيتم تفعل الميزة خلال يومين على الأكثر.