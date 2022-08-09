الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لمراقبة الجودة.. “التجارة” تُنفذ 3581 جولة تفتيشية خلال أسبوع
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لمراقبة الجودة.. “التجارة” تُنفذ 3581 جولة تفتيشية خلال أسبوع

لمراقبة الجودة.. “التجارة” تُنفذ 3581 جولة تفتيشية خلال أسبوع
٠٤:٤٨:٤٥ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، أن فرق الرقابة الميدانية نفّذت 3581 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي على منافذ بيع مواد البناء والتشييد والمستودعات التابعة لها في جميع مناطق المملكة؛ وذلك لمراقبة التزامها بجودة منتجات البناء المعروضة وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضحت أن الجولات تهدف إلى التأكد من التزام منشآت قطاع مواد البناء بتطبيق أنظمة حماية المستهلك، والتحقق من مطابقة المنتجات لأحكام اللائحة الفنية لمواد البناء لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

وأكدت الوزارة استمرار مراقبتها لجودة منتجات قطاع البناء في السوق المحلية “الإسمنت وحديد التسليح والسيراميك”، وضمان وجود علامة الجودة على المنتجات، حيث أظهرت النتائج أن نسبة امتثال المنشآت بلغت 99% من إجمالي المنشآت.

وأشارت إلى أنها تحقق بالتعاون والتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة من مطابقة منتجات قطاع البناء للمواصفة القياسية المعتمدة، وضبط الممارسات التجارية غير النظامية، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين من الأفراد والمنشآت وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

الكلمات الدلالية:
جولات رقابية مواد البناء والتشييد هيئة المواصفات والجودة وزارة التجارة

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