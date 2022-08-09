الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تراجع 83 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12329 نقطة
أرباح “سابك” ترتفع 3.8% في الربع الثاني 2022
غضب عارم.. الآلاف يشيّعون شهداء نابلس الثلاثة وسط احتمالات بانهيار الهدنة (صور)
“الصحة”: 6 فوائد للرضاعة الطبيعية للطفل.. وتقي الأم من السرطان
بالأسماء.. مجلس الوزراء يوافق على عدد من التعيينات والترقيات
تحديث جديد متعلق بالبطارية في “آيفون”

أحدث الأخبار

تراجع 83 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12329 نقطة

تراجع 83 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12329 نقطة
٠٤:٤٤:١٤ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 32.70 نقطة، ليقفل عند مستوى 12329.99 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء “واس” لسوق الأسهم الرئيس بالمملكة – 167 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نسيج، ومعدنية، والزامل للصناعات، وأسواق المزرعة، والآمار الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: رتال، وتهامة، والتموين، وذيب، والدريس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و4.81%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وصادرات، وأرامكو السعودية، والآمار، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الآمار، وصادرات، ووقت اللياقة، وسابك، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 126.53 نقطة ليقفل عند مستوى 22199.04 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 377 الف سهم تقاسمتها 1962 صفقة.

الكلمات الدلالية:
الأسهم السعودية بنوك السعودية جلسة التداول شركات المملكة مؤشر الأسهم

مواد ذات صلة

المزيد
أمانة حائل: لا صحة لبيع مطعم “الرافدين” لحوماً فاسدة

أمانة حائل: لا صحة لبيع مطعم “الرافدين” لحوماً فاسدة

منذ 8 سنوات
شاشات إلكترونية عملاقة بالعاصمة المقدسة تخدم قاصدي المسجد الحرام

شاشات إلكترونية عملاقة بالعاصمة المقدسة تخدم قاصدي المسجد الحرام

منذ 7 سنوات
إصابة 10 صهاينة في عملية دهس بالقدس واستشهاد منفذها

إصابة 10 صهاينة في عملية دهس بالقدس واستشهاد منفذها

منذ 7 سنوات
“الشؤون الإسلامية” توجه بمراعاة الحالات المطرية وإقامة صلاة العيد في الجوامع غير المكشوفة

“الشؤون الإسلامية” توجه بمراعاة الحالات المطرية وإقامة صلاة العيد في الجوامع غير المكشوفة

منذ 3 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *