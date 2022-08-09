دخلتُ كلية لا أرغب فيها.. كيف تبني قصة نجاحك خارج الجامعة؟

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لا يعني هذا، بالطبع، أن تترك الأسباب، وتكتفي بدراسة متوسطة، ولا تسعى وتجتهد من أجل أن تدخل الجامعة، وتتخصص في علم ما.

لكن د. شلاش الضبعان، يقول: “بنظرة للحياة نجد أن الناجحين لا يتقيدون بكونهم درسوا الجامعة أم لم يدرسوها، بل يسعون للنجاح بكل وسيلة تحقق لهم ذلك، والجامعة إحدى هذه الوسائل، وليست الوسيلة الوحيدة، معتمدين بعد توفيق الله على الطموح، وحب التعلم بالقراءة، ومن خلال تجارب الحياة، والسعي لاكتساب المهارات، حتى عمل عند من لا يملك الشهادة من يحمل أعلى الشهادات.

وضرب الضبعان، في مقاله “لم أقبل في الجامعة”، أمثلة من داخل المملكة، وعالميًا، لأشخاص نبغوا دون أن يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة، وأبرزهم الأديب عباس محمود العقاد صاحب العبقريات الشهيرة، عبقرية محمد “صلى الله عليه وآله وسلم”، وعبقرية عمر، وعبقرية خالد، والذي تجاوزت كتبه المئة كتاب، يحمل شهادة الابتدائية وقد طور مهاراته عن طريق تثقيف نفسه، حسب “اليوم”.

وكذلك الشيخ أحمد ديدات صاحب المناظرات الشهيرة والقوية دفاعا عن الإسلام، والتي ما زالت باقية كشاهد له، والحاصل على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، لم يلتحق بجامعة، وقد غير حياته سخرية البعض من ديننا الحنيف وإثارة الشبهات، ومن ثم كتاب «إظهار الحق» الذي وجده، وقد أكلته الأرضة، فبنى نفسه وطور قدراته.

شونغ جو يونغ، مؤسس شركة هونداي، والتي تعني بالكورية الوقت الحاضر، كان عاملاً في بناء الورش ونقل الحجارة والطين، حتى أسس شركته الشهيرة.

كذلك مؤسس شركة إيكيا انغفار كامبراد، والتي هي اختصار لاسمه واسم عائلته ومزرعته وقريته.

ومايكل ديل مؤسس شركة ديل توقف عن دراسة الجامعة، وأسس شركته، وسليمان الراجحي رجل الأعمال المعروف.