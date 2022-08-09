غضب عارم.. الآلاف يشيّعون شهداء نابلس الثلاثة وسط احتمالات بانهيار الهدنة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

لم تمض 48 ساعة على الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي في غزة والاحتلال، وسقوط 46 شهيدًا ومئات المصابين في غزة، حتى قام جيش الاحتلال اليوم بقتل 3 وإصابة 42 آخرين عند اقتحامه مدينة نابلس في الضفة الغربية.

عشرات الآلاف يشيعون شهداء نابلس

وفي جنازة شعبية مهيبة، شيع عشرات الآلاف من أهالي نابلس والمدن والبلدات المجاورة، في موكب جنائزي مهيب، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة صباح اليوم، حيث انطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا وسط غضب عارم وهتافات وطنية وإضراب وحداد شل مرافق الحياة في مختلف محافظات الوطن، بالتزامن مع اشتباكات ومواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على خطوط التماس.

وشارك في موكب التشييع، إلى جانب آلاف المواطنين، ممثلو القوى والفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة، رفعوا خلاله الأعلام الفلسطينية والرايات ورددوا الهتافات الوطنية، والمنددة بجرائم الاحتلال.

جثامين الشهداء تواري الثرى في المقبرة الشرقية

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حارة “الشيخ مسلم” على أطراف البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت منزلاً واستهدفته بصواريخ “الأنيرجا”، وسط اندلاع مواجهات استمرت قرابة ثلاث ساعات، أسفرت عن استشهاد إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، وحسين طه، وإصابة ٦٩ آخرين برصاص الاحتلال، سبعة منهم في حالة الخطر.

احتمالات انهيار الهدنة

وعن احتمالات انهيار الهدنة، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، أن دوامة التصعيد ستستمر طالما استمر الإفلات من العقاب.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن حكومة الاحتلال غير معنية بتحقيق الهدوء والاستقرار وتعمل على استباحة الدم الفلسطيني، مؤكدة أن إفلات دولة الاحتلال من المحاسبة والعقاب يشجعها على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خاصة بعد اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وناشدت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي أن إفلات دولة الاحتلال من المحاسبة والعقاب يشجعها على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الأعزل.

الاحتلال يقتل 129 شهيدًا في عام واحد

وباستشهاد 3 من قادة كتائب شهداء الأقصى هم إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 129 شهيدًا.

المملكة مع فلسطين قلبًا وقالبًا

وشدد مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال

وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استمرار جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية، وإقدامها اليوم على اغتيال ثلاثة مواطنين فلسطينيين وإصابة سبعين آخرين بجروح، إضافة إلى تدمير عدد من البيوت والممتلكات خلال اقتحامها مدينة نابلس، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء التي تجسد سياسة القمع والعدوان والإرهاب الصهيوني المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.

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