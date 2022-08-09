الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أرباح “سابك” ترتفع 3.8% في الربع الثاني 2022
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أرباح “سابك” ترتفع 3.8% في الربع الثاني 2022

أرباح “سابك” ترتفع 3.8% في الربع الثاني 2022
٠٤:٣٥:٤٠ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حققت “سابك السعودية” ارتفاعًا ملحوظًا في الأرباح، خلال الربع الثاني من العام 2022 بلغ نسبة 3.8%، بواقع ارتفاع إلى 7.93 مليار ريال من 7.64 مليار ريال.

وصعدت أرباح الشركة إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة، وفي المقابل، ارتفعت في أسعار مواد اللقيم وتكاليف الشحن والتوزيع، وأيضًا ارتفاع حصة سابك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

وسجلت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام 2022 ارتفاعًا بنحو 15% إلى 14.4 مليار ريال، مقارنة بـ 12.5 مليار ريال في النصف المناظر من العام الماضي، حسب “CNBC عربية”.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح في النصف الأول إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة على الرغم من ارتفاع أسعار مواد اللقيم وتكاليف الشحن والتوزيع. وقد اقترن ذلك ارتفاع في حصة سابك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

وتأسست سابك عام 1976 وتعمل في مجال إنتاج البتروكيماويات وتنتج الشركة  الكيماويات، والبلاستيكيات الاستهلاكية والمتخصصة، والمغذيات الزراعية، والمعادن.

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