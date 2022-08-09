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تصريح عاجل لـ”بيلوسي” يُشعل الموقف بين أمريكا والصين.. ماذا قالت؟
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تصريح عاجل لـ”بيلوسي” يُشعل الموقف بين أمريكا والصين.. ماذا قالت؟

تصريح عاجل لـ”بيلوسي” يُشعل الموقف بين أمريكا والصين.. ماذا قالت؟
٠٣:٥٨:٠٠ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في تصريح جديد وعاجل من شأنه أن يزيد الموقف اشتعالًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، قالت رئيسة مجلس الشيوخ، نانسي بيلوسي: إن واشنطن لن تسمح للصين بالسيطرة على تايوان.

وأوضحت أن زيارتها إلى تايوان، كانت مهمة لمنع الصين من استخدام القوة العسكرية واحتلال الجزيرة.

كما كشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، أن قرار الصين المفاجئ بتمديد المناورات العسكرية حول تايوان، والتي كانت من المفترض أن تنتهي أمس الأحد، تشير إلى احتمال تحول المناورات إلى اجتياح فعلي للجزيرة.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية التايوانية اليوم، أن الصين تستخدم المناورات العسكرية للإعداد للغزو، مؤكدة أن الصين تستخدم المناورات العسكرية للإعداد للغزو، لافتًا إلى أن السفن الحربية الصينية تبقي على عملياتها شرق الجزيرة، مؤكدًا بقاء نحو 20 سفينة حربية صينية وتايوانية متمركزة قرب الخط المتوسط.

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وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في تايوان إجراء مناورات دفاعية ردًا على التدريبات العسكرية الصينية، مؤكدة أنها لن تخاف أو تتراجع في وجه الترهيب العسكري الصيني، بكل ما تمتلكه من قوة.

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية، أن التدريبات العسكرية الصينية تؤثر على “التشغيل الطبيعي لطرق الطيران الدولية”، لافتة إلى أنها تعاملت بهدوء مع المناورات العسكرية الصينية حول الجزيرة، مؤكدة أن ما لا يقل عن 66 طائرة صينية نفذت طلعات في مضيق تايوان، مع مناورة 14 سفينة صينية قرب حدود، ودخول 22 طائرة صينية مقاتلة منطقة الدفاع الجوي الخاصة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الصيني أن التدريبات العسكرية في الأجواء والمياه المحيطة بتايوان ستستمر اليوم، مؤكدًا أن تايوان أراضي صينية خالصة.

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أمريكا الصين بيلوسي تايوان جزيرة تايوان واشنطن

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