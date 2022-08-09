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تحذير من “الحج”: انتبه لهذا الأمر عند أداء العمرة
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تحذير من “الحج”: انتبه لهذا الأمر عند أداء العمرة

تحذير من “الحج”: انتبه لهذا الأمر عند أداء العمرة
٠٣:١٨:٢٤ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الحج والعمرة، تحذيرًا من التعرض للتسلّخات الجلديّة عند أداء العمرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه على جميع الزوار من ضيوف الرحمن القادمين إلى بيت الله الحرام، ضرورة أخذ الحذر من التعرض للتسلّخات الجلديّة عند أداء العمرة، مشيرة إلى أن طرق الوقاية من التسلّخات الجلديّة، تتلخص في الآتي:

1 – الاهتمام بالنظافة الشخصية.

2 – استخدام المراهم على الجسم قبل المشي.

3 – الحرص على التهوية الجلدية لثنايا الجسم.

4 – استعمال المراهم العلاجية، وغسل المنطقة جيدًا قبل وضع الدواء.

يأتي هذا في الوقت الذي شددت فيه الوزارة، على المعتمرين من داخل المملكة، ضرورة التأكد من وجود عقد موثّق بالخدمات التي سيحصلون عليها من خلال الشركات المنظمة للرحلات.

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ونصحت الوزارة المعتمرين، بأن يتأكدوا من حصولهم على الخدمات من خلال شركات مرخصة لتنظيم الرحلات، بجانب التأكد من تفاصيل الخدمات من سكن ونقل وخلافه، ومواعيدها.

وسبق أن دعت وزارة الحج والعمرة؛ الراغبين في أداء العمرة، لأداء المناسك في شهر الله المحرم، لعدم وجود ازدحام في الحرم.

يُذكر أن الوزارة قد استعدت لموسم العمرة 1444هـ، حيث أعلنت نهاية الشهر الماضي تسجيل 6 آلاف تأشيرة للعمرة خلال 3 أيام فقط من بدء الموسم.

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الكلمات الدلالية:
التسلخات الجلدية الحج والعمرة درجات الحرارة ضيوف الرحمن

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