“الصحة”: 6 فوائد للرضاعة الطبيعية للطفل.. وتقي الأم من السرطان
تواصل – فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة، فوائد الرضاعة الطبيعية، للطفل والأم على حد سواء، ومن أبرزها: تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض.
وشاركت “الصحة” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلومات حول فوائد الرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى أن هناك 6 فوائد للطفل وهي:
1- سهولة هضم حليب الأم عن الحليب الصناعي.
2- تقليل الإصابة بحساسية الحليب والإكزيما.
3- توافر العناصر الغذائية اللازمة.
4- تقليل الإصابة بالسمنة والسكري.
5- تقليل الإصابة بالمغص والإسهال.
6- تعزيز مناعة الطفل.
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وأفادت الوزارة أن هناك 5 فوائد للرضاعة الطبيعية، للأم، وهي:
1- تقليل نسبة الإصابة بالسكري وسرطان الثدي والمبيض.
2- الاكتفاء بالرضاعة الطبيعية يعد مانعًا طبيعيًا للحمل.
3- تساعد على منع النزيف بعد الولادة.
4- تقوي الترابط بين الأم والرضيع.
5- تساعد الرحم في العودة إلى حجمه الطبيعي.