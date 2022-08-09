الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“الصحة”: 6 فوائد للرضاعة الطبيعية للطفل.. وتقي الأم من السرطان
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“الصحة”: 6 فوائد للرضاعة الطبيعية للطفل.. وتقي الأم من السرطان

“الصحة”: 6 فوائد للرضاعة الطبيعية للطفل.. وتقي الأم من السرطان
٠٤:٢٣:١٠ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، فوائد الرضاعة الطبيعية، للطفل والأم على حد سواء، ومن أبرزها: تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض.

وشاركت “الصحة” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلومات حول فوائد الرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى أن هناك 6 فوائد للطفل وهي:

1- سهولة هضم حليب الأم عن الحليب الصناعي.

2- تقليل الإصابة بحساسية الحليب والإكزيما.

3- توافر العناصر الغذائية اللازمة.

4- تقليل الإصابة بالسمنة والسكري.

5- تقليل الإصابة بالمغص والإسهال.

6- تعزيز مناعة الطفل.

وأفادت الوزارة أن هناك 5 فوائد للرضاعة الطبيعية، للأم، وهي:

1- تقليل نسبة الإصابة بالسكري وسرطان الثدي والمبيض.

2- الاكتفاء بالرضاعة الطبيعية يعد مانعًا طبيعيًا للحمل.

3- تساعد على منع النزيف بعد الولادة.

4- تقوي الترابط بين الأم والرضيع.

5- تساعد الرحم في العودة إلى حجمه الطبيعي.

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الكلمات الدلالية:
الرضاعة الطبيعية المناعة الطبيعية حساسية الحليب سرطان الثدي فوائد الرضاعة الطبيعية وزارة الصحة

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