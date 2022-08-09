تحديث جديد متعلق بالبطارية في “آيفون”

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تعتزم شركة “أبل” الأمريكية، تأكيد إضافة جديدة، في شكل شاشة هواتف “آيفون”، وكشفت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية أن هذا التغيير يخص شحن البطارية.

ويتمثل التحديث الجديد في إضافة النسبة المئوية في حجم الشحن إلى شاشة الهاتف، وتحديدًا في الجهة اليمنى العليا، حسبما نقل “سكاي نيوز عربية” من موقع “تيك كرنش” التقني. ويمكن الوصول إلى الخدمة الجديدة في الإصدار التجريبي للنظام لنظام التشغيل “آي أو أس 16بيتا”، ويمنح المقياس الرقمي لحجم الشحن في البطارية مقياس أكثر دقة مقارنة بالشريط الأبيض الحالي.

وظهرت النسبة المئوية في شحن البطارية، في هواتف “آيفون 3 جي أس”، لكنها اختفت مع ظهور المستطيل الصغير في آيفون “إكس”.

وفي السياق ذاته، نوهت “آبل” أن على المستخدم تفعيل ظهور النسبة المئوية لشحن البطارية بنفسه، حيث يجب الذهاب إلى قائمة الإعدادات ثم النقر على رمز البطارية، وسيكون هناك خيار “النسبة المئوية للبطارية” وهو ما يجب النقر عليه.

ومع أن الخدمة لا تزال حاليًا جزءًا من الإصدار التجريبي، لكن التجربة مع “أبل” تظهر أن الخدمات الموجودة في هذا الإصدار سرعان ما تشق طريقها نحو بقية الإصدارات.