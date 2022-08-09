الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تحديث جديد متعلق بالبطارية في “آيفون”
تصريح عاجل لـ”بيلوسي” يُشعل الموقف بين أمريكا والصين.. ماذا قالت؟
مجلس الوزراء: المملكة تقف بجانب الشعب الفلسطيني وتطالب المجتمع الدولي بإنهاء هذا الصراع
تحذير من “الحج”: انتبه لهذا الأمر عند أداء العمرة
شاهد.. مياه السيول تغطي مساحات واسعة في المحاني شمال الطائف
في جدة.. الإطاحة بمقيم تلقى أموالًا مجهولة المصدر وحولها خارج المملكة

أحدث الأخبار

تحديث جديد متعلق بالبطارية في “آيفون”

تحديث جديد متعلق بالبطارية في “آيفون”
٠٤:٠٠:٣١ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تعتزم شركة “أبل” الأمريكية، تأكيد إضافة جديدة، في شكل شاشة هواتف “آيفون”، وكشفت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية أن هذا التغيير يخص شحن البطارية.

ويتمثل التحديث الجديد في إضافة النسبة المئوية في حجم الشحن إلى شاشة الهاتف، وتحديدًا في الجهة اليمنى العليا، حسبما نقل “سكاي نيوز عربية” من موقع “تيك كرنش” التقني.

ويمكن الوصول إلى الخدمة الجديدة في الإصدار التجريبي للنظام لنظام التشغيل “آي أو أس 16بيتا”، ويمنح المقياس الرقمي لحجم الشحن في البطارية مقياس أكثر دقة مقارنة بالشريط الأبيض الحالي.

وظهرت النسبة المئوية في شحن البطارية، في هواتف “آيفون 3 جي أس”، لكنها اختفت مع ظهور المستطيل الصغير في آيفون “إكس”.

وفي السياق ذاته، نوهت “آبل” أن على المستخدم تفعيل ظهور النسبة المئوية لشحن البطارية بنفسه، حيث يجب الذهاب إلى قائمة الإعدادات ثم النقر على رمز البطارية، وسيكون هناك خيار “النسبة المئوية للبطارية” وهو ما يجب النقر عليه.

ومع أن الخدمة لا تزال حاليًا جزءًا من الإصدار التجريبي، لكن التجربة مع “أبل” تظهر أن الخدمات الموجودة في هذا الإصدار سرعان ما تشق طريقها نحو بقية الإصدارات.

الكلمات الدلالية:
النسبة المئوية لشحن البطارية شحن البطارية شركة أبل هواتف آيفون هواتف أيفون إكس

مواد ذات صلة

المزيد
«جارديان» تفتح ملف تنامي منع مسلمي بريطانيا من السفر للولايات المتحدة

«جارديان» تفتح ملف تنامي منع مسلمي بريطانيا من السفر للولايات المتحدة

منذ 7 سنوات
مواطن يصفع عاملا بقوة لتحرشه بطفله (فيديو)

مواطن يصفع عاملا بقوة لتحرشه بطفله (فيديو)

منذ 5 سنوات
قبل 44 عامًا.. مشاهد تاريخية للقاء الملك خالد والرئيس جيسكار ديستان في باريس (فيديو)

قبل 44 عامًا.. مشاهد تاريخية للقاء الملك خالد والرئيس جيسكار ديستان في باريس (فيديو)

منذ أسبوعين
“نور” شرط أساسي لزيادة رسوم المدارس الأهلية والأجنبية

“نور” شرط أساسي لزيادة رسوم المدارس الأهلية والأجنبية

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *