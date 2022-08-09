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شاهد.. مياه السيول تغطي مساحات واسعة في المحاني شمال الطائف
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شاهد.. مياه السيول تغطي مساحات واسعة في المحاني شمال الطائف

شاهد.. مياه السيول تغطي مساحات واسعة في المحاني شمال الطائف
٠٣:٠٤:٢٣ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، وكميات الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدن وأجزاء محافظة الطائف، جرت السيول بقوة في قاع النجيل شمال شرق المحاني.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، كيف غطت مياه السيول الناتجة عن غزارة  الأمطار، مساحات واسعة  في قاع النجيل شمال شرق المحاني في الطائف.

فيما توقع خبراء الطقس أن الحالة المطرية اليوم، تتركز على المناطق المطلة على البحر الأحمر، فالأمطار المتفرقة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك، وربما تمتد لأجزاء من الجوف، وقد تتشكل بعض السحب الممطرة غربي الرياض.

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وعلى حسابه في “تويتر”، توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند أن تهطل أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على جازان خاصة جنوبها ووسطها، لافتًا إلى أن الرياح الشمالية الجافة وشديدة الحرارة تعاود نشاطها اليوم، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من جنوبي العراق والكويت وشمالي الشرقية والوسطى من المملكة.

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق جازان ومكة والمدينة وحائل والباحة وعسير وتبوك وغرب الرياض، وذلك بالتزامن مع أجواء حارة جدًا ورياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من شرق وغرب ووسط المملكة، مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد السيول الطائف المحاني حالة الطقس

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