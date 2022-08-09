في جدة.. الإطاحة بمقيم تلقى أموالًا مجهولة المصدر وحولها خارج المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة جدة، أنها ألقت القبض على مقيم من الجنسية الإسبانية لتلقيه أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.

وأوضحت أن المتهم المقبوض عليه، تلقى أموالًا مجهولة المصدر وأودعها في حساب شركة تجارية يعمل فيها، وقام بتحويلها خارج المملكة، مؤكدة أنها عثرت بحوزته على أكثر من 300 ألف ريال.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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يأتي هذا في الوقت الذي وقّع فيه معالي النائب العام مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشتركة مع مؤسسات الدولة تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات “رؤية المملكة 2030”.

وحسب مذكرة التفاهم، فإن الجهتين تسعيان إلى تعزيز التعاون من خلال رفع مستوى التنسيق الفاعل والمستمر لتحقيق أقصى درجات الانسجام، وتطوير الإجراءات المتعلقة بمجالات العمل المشتركة، وبما يتفق مع متطلبات إجراءات القضايا التي يختص بها الطرفان، وضرورة التعاون في:

1 – مجال تبادل الخبرات.

2 – التدريب وعقد ورش العمل والندوات.

3 – تطوير إجراءات الدراسات والبحوث.

4 – رفع مستوى التواصل بين الجهتين، لتذليل الصعوبات والعقبات.

5 – تحقيق سرعة الإنجاز في مجال العمل المشترك، إلى جانب مراجعة.

6 – تحديث وتطوير وحوكمة آلية معالجة القضايا الجزائية في نظام الطيران المدني من الهيئة إلى النيابة العامة، وذلك بشكل دوري يحقق المصلحة العامة وفق الأنظمة والتعليمات.