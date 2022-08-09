هيومن رايتس ووتش: لهذا السبب ستستمر دوامة التصعيد في فلسطين

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، أن دوامة التصعيد الإسرائيلي ستستمر طالما استمر الإفلات من العقاب.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال غير معنية بتحقيق الهدوء والاستقرار وتعمل على استباحة الدم الفلسطيني، مؤكدة أن إفلات دولة الاحتلال من المحاسبة والعقاب يشجعها على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأثناء تشييع القيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي وعضوي الكتائب إسلام صبوح وحسين جمال طه، أكدت حركة الجهاد الإسلامي: جريمة اغتيال ثلة من المقاومين في نابلس لن تثني شعبنا عن مواصلة جهاده من غزة إلى نابلس.

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وأدان المتحدث باسم حركة فتح إجرام الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحام نابلس عملية إرهابية، مؤكدًا أن ما يقوم به الاحتلال نتيجة للصمت الدولي، وأن هجوم الاحتلال على نابلس يهدف لتبرير إجراءاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار محليًا وإقليميَا.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 3 أشخاص وإصابة 42 آخرين بينهم 4 حالات حرجة جراء العدوان على نابلس، لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 129 شهيدًا.