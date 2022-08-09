الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
15500 متقدم للقبول في درجتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة بيشة
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15500 متقدم للقبول في درجتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة بيشة

15500 متقدم للقبول في درجتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة بيشة
٠١:٥٧:٠٤ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

استقبلت جامعة بيشة أكثر من 15500 طلب للقبول في درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور فارس القرشي أن العدد الإجمالي لطلبات القبول بلغ 15568 طلبًا إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن نتائج ترشيح المرحلة الأولى للقبول ستعلن غدًا الأربعاء.

واكد القرشي أن بعد بث نتائج ترشيح المرحلة الأولى على حساب الطالب/الطالبة ستكون هناك مهلة 48 ساعة للقبول أو الرفض أو الموافقة مع الترقية الآلية، مضيفًا أن المرحلة الثانية سيتم بث نتائج الترشيح الخاصة بها على حساب الطالب/الطالبة يوم السبت الموافق 15 محرم 1444هـ وسيكون أمام الطالب/الطالبة مهلة 48 ساعة أيضًا للقبول أو الرفض أو الموافقة مع الترقية الآلية.

الكلمات الدلالية:
البكالوريوس الجامعات الدبلوم جامعة بيشة

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