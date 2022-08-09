القبض على 4 مخالفين أشعلوا النار بأماكن غير مخصصة في عسير

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنها ألقت القبض 4 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهم النار في أماكن غير مخصصة لذلك في متنزه السودة.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها غرامة تصل إلى 3000 ريال، مطالبة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

في الوقت نفسه، أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنها تمكنت من القبض على مقيمين بحوزتهما 20 كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” بمحافظة جدة، مؤكدة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنها تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية المصرية ارتكب 41 عملية جنائية.

وأوضحت أن الجاني ارتكب عمليات نصب، تمثلت في الاحتيال على أشخاص من خلال الاتفاق معهم على شراء بضائع من مواقع التسوق، والاستيلاء عليها دون دفع ثمنها، وذلك بإرسال سندات تحويل مزورة بأسماء المجني عليهم، مشيرة إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة الدائر، بحوزتهم 134 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مؤكدة اأه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص، فيما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 80 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها، وأنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.