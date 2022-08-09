ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالمملكة.. وعيار 21 يعلو فوق 188 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم بالمملكة، بعد انخفاض محدود شهدته الأسعار أمس الاثنين، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 215.21 ريال، بما يعادل 57.39 دولار، وجاء سعر الجرام عيار 22 بـ197.28 ريال/ 52.61 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا بالمملكة اليوم 188.31 ريال/ 50.22 دولار، فيما جاء سعر الجرام عيار 18 بـ 161.41 ريال/ 43.04 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6693.75 ريال/ 1785 دولارًا، فيما بلغ سعر الشراء نحو 6697.50 ريال/ 1786 دولارًا.

وعالميًا، انخفض الذهب على نحو طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية، غدًا الأربعاء، قد توضح خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.

وتراجع 0.2% إلى 1785.89 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1801.90 دولار للأوقية.

وكانت الاثنين، صوب أعلى مستوى في شهر بلغته في الأسبوع الماضي مع انخفاض وعوائد بعد موجة صعود أعقبت تقرير وظائف أمريكي قوي يوم الجمعة.