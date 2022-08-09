الشروط ورابط التقديم.. “STC” تُعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
* المسميات الوظيفية
1- خبير تعلم التقنية للقادة.
* المؤهلات والخبرة:
– خبرة من 8 إلى 10 سنوات في تطوير الموارد البشرية والمؤسسات ويفضل أن يكون ذلك في صناعة التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية.
2- مشرف إدارة محفظة الأجهزة.
* المؤهلات والخبرة:
– الدرجة العلمية : Bachelor Degree
– التخصص : Business Administration
– سنوات الخبرة : 5 – 8 سنوات
3 – كبير محللي الجودة.
* المؤهلات والخبرة:
الدرجة العلمية : Bachelor Degree
التخصص : Engineering, Business Administration
سنوات الخبرة : من 2 إلى 4 سنوات مع إجادة اللغة الإنجليزية.
4 – خبير تعلم التقنية للقادة.
* المؤهلات والخبرة:
الدرجة العلمية : Bachelor Degree, Masters Degree
التخصص : Business Administration, HR
سنوات الخبرة : من 8 إلى 10 سنة مع إجادة اللغة الإنجليزية.
* التقديم:
– لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم (اضغط هنا)