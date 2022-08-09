الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الشروط ورابط التقديم.. “STC” تُعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة
بالصور.. قطارات سار تنقل 2,3 مليون راكبًا و 6,75 ملايين طنًا خلال 6 أشهر
مفاجأة.. أسعار النفط تهبط إلى ما دون الـ 90 دولار
أمير “الشرقية”: التنمية المستدامة تتحقق بفضل القفزات التنموية للمملكة
بالتفاصيل الكاملة.. شركة تايوانية مجهولة تدير العالم
بحراسة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فرص

الشروط ورابط التقديم.. “STC” تُعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

الشروط ورابط التقديم.. “STC” تُعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة
١٢:٥٣:٥٨ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* المسميات الوظيفية

1- خبير تعلم التقنية للقادة.

* المؤهلات والخبرة:

– خبرة من 8 إلى 10 سنوات في تطوير الموارد البشرية والمؤسسات ويفضل أن يكون ذلك في صناعة التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية.

2- مشرف إدارة محفظة الأجهزة.

* المؤهلات والخبرة:

– الدرجة العلمية : Bachelor Degree

– التخصص : Business Administration

– سنوات الخبرة :   5 – 8 سنوات

3 – كبير محللي الجودة.

* المؤهلات والخبرة:

الدرجة العلمية : Bachelor Degree

التخصص : Engineering, Business Administration

سنوات الخبرة : من 2 إلى 4 سنوات مع إجادة اللغة الإنجليزية.

4 – خبير تعلم التقنية للقادة.

* المؤهلات والخبرة:

الدرجة العلمية : Bachelor Degree, Masters Degree

التخصص : Business Administration, HR

سنوات الخبرة : من 8 إلى 10 سنة مع إجادة اللغة الإنجليزية.

* التقديم:

– لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم (اضغط هنا)

 

الكلمات الدلالية:
التقنية خبير معلم شركة الاتصالات فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
جامعة الدمام تعلن الدفعة الثانية من الطالبات المرشحات للقبول

جامعة الدمام تعلن الدفعة الثانية من الطالبات المرشحات للقبول

منذ 7 سنوات
«أم القرى» تدعو الطلبة إلى إدخال رغبات التخصص عبر البوابة الإلكترونية

«أم القرى» تدعو الطلبة إلى إدخال رغبات التخصص عبر البوابة الإلكترونية

منذ 6 سنوات
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر للتطوير.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر للتطوير.. الشروط ورابط التقديم

منذ 12 شهر
وظائف فنية شاغرة في مستشفى قوى الأمن.. الشروط ورابط التقديم

وظائف فنية شاغرة في مستشفى قوى الأمن.. الشروط ورابط التقديم

منذ 12 شهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *