الشروط ورابط التقديم.. “STC” تُعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* المسميات الوظيفية

1- خبير تعلم التقنية للقادة.

* المؤهلات والخبرة:

– خبرة من 8 إلى 10 سنوات في تطوير الموارد البشرية والمؤسسات ويفضل أن يكون ذلك في صناعة التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية.

2- مشرف إدارة محفظة الأجهزة.

* المؤهلات والخبرة:

– الدرجة العلمية : Bachelor Degree

– التخصص : Business Administration

– سنوات الخبرة : 5 – 8 سنوات

3 – كبير محللي الجودة.

* المؤهلات والخبرة:

الدرجة العلمية : Bachelor Degree

التخصص : Engineering, Business Administration

سنوات الخبرة : من 2 إلى 4 سنوات مع إجادة اللغة الإنجليزية.

4 – خبير تعلم التقنية للقادة.

* المؤهلات والخبرة:

الدرجة العلمية : Bachelor Degree, Masters Degree

التخصص : Business Administration, HR

سنوات الخبرة : من 8 إلى 10 سنة مع إجادة اللغة الإنجليزية.

* التقديم:

– لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم (اضغط هنا)