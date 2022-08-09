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بالصور.. قطارات سار تنقل 2,3 مليون راكبًا و 6,75 ملايين طنًا خلال 6 أشهر
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بالصور.. قطارات سار تنقل 2,3 مليون راكبًا و 6,75 ملايين طنًا خلال 6 أشهر

بالصور.. قطارات سار تنقل 2,3 مليون راكبًا و 6,75 ملايين طنًا خلال 6 أشهر
١٢:٤٧:٣١ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت الخطوط الحديدية “سار” اليوم، أبرز نتائج عملياتها التشغيلية والمرتبطة بقطارات الركاب والشحن للنصف الأول من عام 2022م.

وأوضحت أن إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال النصف الأول من العام 2022، بلغ أكثر من 2.3 مليون راكب عبر شبكات “الشمال والشرق والحرمين السريع”، بزيادة بلغت 121% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي ماتم نقله عبر قطارات الشحن أكثر من 6.75 ملايين طن بزيادة 24% لتسهم في إزاحة أكثر من 871 ألف شاحنة من الطرق، وذلك بحسب تقرير الأداء التشغيلي الصادر عن الشركة.

وأضافت أن العمليات التشغيلية للنصف الأول من عام 2022م تعكس حجم النمو المتزايد الذي تشهده قطارات الركاب والشحن بوصفها خياراً ذا جودة عالية وموثوقية لنقل الركاب والبضائع بين مدن المملكة، وبما يسهم في تعزيز مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا.

وأكدت أنها تعمل بالتوازي مع النمو الحالي في أرقامها للوصول إلى عملاء جدد؛ بهدف تمكينهم من الاستفادة من خدمات النقل التي تتيحها لهم الخطوط الحديدية السعودية, والتي تحرص على تقديم تجربة سفر وشحن مميزة لعملائها، مع العمل على تطويرها بشكل فاعل ومستمر، مؤكدة أن هذا التزايد في معدلات نقل الركاب والبضائع صاحبه كذلك نسبة رضا عالية من قبل العملاء لقطارات الركاب بلغت 92% في حين بلغت قطارات الشحن 96%.

يذكر أن قطارات “سار” تُعد قطارات صديقة للبيئة بالنظر لدورها التشغيلي الفاعل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع استمرارها في تطوير خدماتها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 وفق أعلى المعايير.

الكلمات الدلالية:
الخطوط الحديدية العمليات التشغيلية سار قطارات الشحن

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