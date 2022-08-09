الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تجمع المدينة المنورة الصحي: 6 تخصصات بعيادة الطب الوقائي بمركز الدعيثة
الشروط ورابط التقديم.. “STC” تُعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة
بالصور.. قطارات سار تنقل 2,3 مليون راكبًا و 6,75 ملايين طنًا خلال 6 أشهر
مفاجأة.. أسعار النفط تهبط إلى ما دون الـ 90 دولار
أمير “الشرقية”: التنمية المستدامة تتحقق بفضل القفزات التنموية للمملكة
بالتفاصيل الكاملة.. شركة تايوانية مجهولة تدير العالم

أحدث الأخبار

تجمع المدينة المنورة الصحي: 6 تخصصات بعيادة الطب الوقائي بمركز الدعيثة

تجمع المدينة المنورة الصحي: 6 تخصصات بعيادة الطب الوقائي بمركز الدعيثة
٠١:٠٥:٤٧ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، أن عيادة الطب الوقائي بمركز الدعيثة للرعاية العاجلة تم تجهيزها لتقديم خدمات طبية وقائية في العديد من التخصصات.

وأوضح التجمع على حسابه في “تويتر”، أن العيادات مجهزة بـ6 تخصصات مختلفة هي، عيادة الفحص الشامل، والصحة المدرسية والتطعيمات، والكشف المبكر، والإقلاع عن التدخين، ومعالجة السمنة، وأخيرا عيادة السفر.

ويكون موعد العيادة من الأحد إلى الخميس، من كل أسبوع، من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 4 عصرا، في حين يكون الحجز عن طريق تطريق “صحتي”، أما بالنسبة لحجز عيادة السمنة، فيكون عن طريق الاستقبال بالمركز.

وفي وقت سابف، أعلن تجمع المدبنة المنورة الصحى تدشين خدمات مركز الميقات للرعاية العاجلة على مدار 24 ساعة.

وتشمل الخدمات الطبية المساندة: المختبر، والوصفات الدوائية، والأشعة، فيما تهدف الرعاية العاجلة إلى تقليل أوقات الانتظار، وسهولة الوصول، وتقديم أفضل الخدمات.

الصورة

 

الكلمات الدلالية:
الإقلاع عن التدخين تجمع المدينة المنورة الصحي خدمات طبية عيادات الطب الوقائي عيادة السمنة مركز الدعيثة

مواد ذات صلة

المزيد
«السديس» يدشّن بوابة «التوظيف الموسمي» للمؤقتين (صور)

«السديس» يدشّن بوابة «التوظيف الموسمي» للمؤقتين (صور)

منذ 6 سنوات
أهم الأنشطة الدعوية مساء اليوم الثلاثاء

أهم الأنشطة الدعوية مساء اليوم الثلاثاء

منذ 6 سنوات
حاول مقاومة الشرطة.. القبض على أكبر مروجي المخدرات بتبوك

حاول مقاومة الشرطة.. القبض على أكبر مروجي المخدرات بتبوك

منذ 5 سنوات
مدير تعليم الرياض يوجه بتوفير مقرات وتدريب عاملي مسوح «الإحصاء»

مدير تعليم الرياض يوجه بتوفير مقرات وتدريب عاملي مسوح «الإحصاء»

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *