تجمع المدينة المنورة الصحي: 6 تخصصات بعيادة الطب الوقائي بمركز الدعيثة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، أن عيادة الطب الوقائي بمركز الدعيثة للرعاية العاجلة تم تجهيزها لتقديم خدمات طبية وقائية في العديد من التخصصات.

وأوضح التجمع على حسابه في “تويتر”، أن العيادات مجهزة بـ6 تخصصات مختلفة هي، عيادة الفحص الشامل، والصحة المدرسية والتطعيمات، والكشف المبكر، والإقلاع عن التدخين، ومعالجة السمنة، وأخيرا عيادة السفر.

ويكون موعد العيادة من الأحد إلى الخميس، من كل أسبوع، من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 4 عصرا، في حين يكون الحجز عن طريق تطريق “صحتي”، أما بالنسبة لحجز عيادة السمنة، فيكون عن طريق الاستقبال بالمركز.

وفي وقت سابف، أعلن تجمع المدبنة المنورة الصحى تدشين خدمات مركز الميقات للرعاية العاجلة على مدار 24 ساعة.

وتشمل الخدمات الطبية المساندة: المختبر، والوصفات الدوائية، والأشعة، فيما تهدف الرعاية العاجلة إلى تقليل أوقات الانتظار، وسهولة الوصول، وتقديم أفضل الخدمات.