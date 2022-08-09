مفاجأة.. أسعار النفط تهبط إلى ما دون الـ 90 دولار

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تراجع الخام الأمريكي نايمكس مجددا دون مستويات الـ 90 دولار، بعد حالة من التعافي أمس الإثنين، بعد أنباء قوية عن ارتفاع واردات الصين من النفط إلى وارداتها منذ 4 سنوات، ما يمهد لمزيد من التقلبات العنيفة في الأسعار في ظل بيانات مفاجأة ومفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وهبطت أسعار الخام الأمريكي الخفيف، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حدود 1.5% أو ما يعادل 1.4 دولار في البرميل إلى مستويات دون الـ 90 دولار بعد الإغلاق أعلى مستويات 91 دولار أمس الإثنين.

وفي المقابل تراجع الخام القياسي برنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حدوةد 1.5% او ما يعادل 1.4 دولار في البرميل زولا إلى مستويات قرب الـ95 دولار مقابل 97 دولار، بنهاية تعاملات أمس.

وكانت ارتفعت بنهاية تعاملات الإثنين، بينما تعرض سوق الخام لحالة من التقلبات الملحوظة اليوم، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات ركود الاقتصاد العالمي بالتزامن مع ضعف المعروض من الخام.

و ارتفع القياسي بنحو 1.8% أو ما يعادل 1.73 دولار مسجلًا 96.65 دولار للبرميل.، بينما زاد خام نايمكس الأمريكي خلال تعاملات أمس في حدود 2%.