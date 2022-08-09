بحراسة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تواصل – فريق التحرير:

قالت إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الشرطة الاحتلال.

وناشدت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي أن إفلات دولة الاحتلال من المحاسبة والعقاب يشجعها على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الأعزل.

في الوقت نفسه، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 129 شهيدًا، إضافة إلى استشهاد 3 من قادة كتائب شهداء الأقصى هم إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه.

اقرأ أيضًا:

الموقف يشتعل.. 3 شهداء و42 مصابًا حصيلة اقتحام الاحتلال لنابلس

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، شهداء نابلس الأبطال وعلى رأسهم القائد في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي ورفيقه إسلام صبوح، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا.

وأعلنت الرئاسة المصرية، أن السيسي أكد لـ “لابيد” ضرورة إنهاء التصعيد المتكرر لفتح الباب أمام التسوية وإطلاق عملية السلام، داعيًا دولة الاحتلال للبناء على التهدئة في غزة واتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع بالقطاع.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن العائلات الفلسطينية هي التي تحتاج إلى الدعم وليس القوى النووية وسلطات الاحتلال.