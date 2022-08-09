أمير “الشرقية”: التنمية المستدامة تتحقق بفضل القفزات التنموية للمملكة

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رعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، التشغيل التجريبي لقسم الركاب بمنفذ سلوى الجديد، الذي يربط المملكة مع دولة قطر، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن ما تشهده المملكة من قفزات تنموية في شتى المجالات أسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبدا جلياً وواضحاً من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بكل احترافية لتصبح محط أنظار العالم.

مضيفًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- لترسم خارطة طريق نحو المستقبل الواعد تماشياً مع رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير البنية التحتية للمنافذ البرية بالمملكة.

وأشار أمير المنطقة الشرقية إلى أن المنفذ سيسهم في تعزيز حركة المركبات والمسافرين، إلى جانب دوره في تعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.