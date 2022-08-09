البيت الأبيض: بايدن يوقع اليوم على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

تواصل- وكالات

يوقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

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وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس بايدن سيلقي ملاحظات ويوقع صكوك التصديق على بروتوكولات انضمام جمهورية فنلندا ومملكة السويد إلى معاهدة شمال الأطلسي”، ومن المنتظر أن يبدأ حفل التوقيع على الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش.

كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. كما صادق على الوثائق لانضمام فنلندا والسويد إلى “الناتو” أكثر من 20 دولة من الأعضاء الـ 30 في الحلف.