الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في هيئة المشروعات الحكومية
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فرص

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في هيئة المشروعات الحكومية

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في هيئة المشروعات الحكومية
١٢:٠٦:٣٧ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، “اكسبرو”، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وذلك وفق التفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – وظيفة الطالب التعاوني.

2 – مدير عام – وظيفة تمكين قطاع الأمن.

3 – مدير الأول في تمكين المحفظة.

4 – مدير مشروع أول – وظيفة تمكين قطاع الإدارة العامة والتنمية الاجتماعية.

5 – مدير المشروع الأول – وظيفة تمكين القطاع العسكري.

6 – مدير المشروع – وظيفة تمكين قطاع الصحة.

7 – مدير العام – تمكين قطاعات المياه والطاقة والتصنيع.

8 – مدير الأول في تمكين المحفظة.

9 – مدير الأول في تمكين المحفظة.

10 – مدير محفظة التمكين.

11 – مدير أول – وظيفة تمكين المحفظة.

12 – مدير – وظيفة تمكين المحفظة.

13 – مستشار تنفيذي – تمكين قطاعات المياه والطاقة والتصنيع.

14 – مدير أول – وظيفة HC عملية ورقمنة.

15 – مدير أول – وظيفة تطوير التعلم الداخلي.

16 – مدير أول – التخطيط الاستراتيجي ووظيفة إدارة الأداء.

17 – مدير أول – وظيفة تطوير التعلم الخارجي.

18 – مدير أول – وظيفة مركز التقييم.

19 – أخصائي أول – وظيفة تصميم المنظمة.

20 – مدير أول – وظيفة الثقافة والمشاركة.

21 – أخصائي – وظيفة الإبلاغ عن AFM

* إدارة المرافق:

1 – مدير أول – وظيفة حافظة.

2 – المدير العام – وظيفة اقتراح مناصرة السياسة.

3 – خبير – وظيفة تطوير الدفاع عن السياسات.

4 – متخصص كتابة المحتوى.

5 – ضابط أول – وظيفة إدارة الأداء.

6 – ضابط أول الحوكمة.

7 – مدير أول – وظيفة عمليات المشتريات الإستراتيجية.

8 – مدير – GP PMO Job.

9 – مهندس ميكانيكي – وظيفة الدعم الفني.

10 – مدير المشروع – وظيفة دعم تنفيذ مشاريع الدفاع.

11 – مدير مشروع أول- وظيفة دعم تنفيذ مشاريع الدفاع.

12 – مدير أول – وظيفة المشتريات الإستراتيجية.

13 – تشغيل وصيانة الاتصالات ووظيفة فئة تكنولوجيا المعلومات.

14 – مدير أول – وظيفة إدارة أداء المشتريات الحكومية.

15 – مهندس مرافق – وظيفة عقود المباني والمرافق.

* طريقة التقديم:

للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة:

رابط التقديم (اضغط هنا)

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اكسبرو المشروعات الحكومية حملة البكالوريوس وظائف شاغرة

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