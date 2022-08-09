لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في هيئة المشروعات الحكومية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، “اكسبرو”، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وذلك وفق التفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
1 – وظيفة الطالب التعاوني.
2 – مدير عام – وظيفة تمكين قطاع الأمن.
3 – مدير الأول في تمكين المحفظة.
4 – مدير مشروع أول – وظيفة تمكين قطاع الإدارة العامة والتنمية الاجتماعية.
5 – مدير المشروع الأول – وظيفة تمكين القطاع العسكري.
6 – مدير المشروع – وظيفة تمكين قطاع الصحة.
7 – مدير العام – تمكين قطاعات المياه والطاقة والتصنيع.
8 – مدير الأول في تمكين المحفظة.
9 – مدير الأول في تمكين المحفظة.
10 – مدير محفظة التمكين.
11 – مدير أول – وظيفة تمكين المحفظة.
12 – مدير – وظيفة تمكين المحفظة.
13 – مستشار تنفيذي – تمكين قطاعات المياه والطاقة والتصنيع.
14 – مدير أول – وظيفة HC عملية ورقمنة.
15 – مدير أول – وظيفة تطوير التعلم الداخلي.
16 – مدير أول – التخطيط الاستراتيجي ووظيفة إدارة الأداء.
17 – مدير أول – وظيفة تطوير التعلم الخارجي.
18 – مدير أول – وظيفة مركز التقييم.
19 – أخصائي أول – وظيفة تصميم المنظمة.
20 – مدير أول – وظيفة الثقافة والمشاركة.
21 – أخصائي – وظيفة الإبلاغ عن AFM
* إدارة المرافق:
1 – مدير أول – وظيفة حافظة.
2 – المدير العام – وظيفة اقتراح مناصرة السياسة.
3 – خبير – وظيفة تطوير الدفاع عن السياسات.
4 – متخصص كتابة المحتوى.
5 – ضابط أول – وظيفة إدارة الأداء.
6 – ضابط أول الحوكمة.
7 – مدير أول – وظيفة عمليات المشتريات الإستراتيجية.
8 – مدير – GP PMO Job.
9 – مهندس ميكانيكي – وظيفة الدعم الفني.
10 – مدير المشروع – وظيفة دعم تنفيذ مشاريع الدفاع.
11 – مدير مشروع أول- وظيفة دعم تنفيذ مشاريع الدفاع.
12 – مدير أول – وظيفة المشتريات الإستراتيجية.
13 – تشغيل وصيانة الاتصالات ووظيفة فئة تكنولوجيا المعلومات.
14 – مدير أول – وظيفة إدارة أداء المشتريات الحكومية.
15 – مهندس مرافق – وظيفة عقود المباني والمرافق.
* طريقة التقديم:
للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة:
رابط التقديم (اضغط هنا)