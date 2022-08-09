“هيئة العقار” تضبط 2291 إعلانًا عقاريًا مخالفًا وتصنف 55 منشأة

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كشفت الهيئة العامة للعقار، عن ضبط 2291 إعلانًا عقاريًا مخالفًا خلال الفترة من 23 يونيو حتى 9 أغسطس الجاري، عالجت منها 1385 إعلانًا.

فيما لا يزال أكثر من 900 إعلان تحت الإجراء؛ وذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ قرارات ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية، بهدف خدمة القطاع العقاري ورفع جودة الخدمات المقدمة وضمان حفظ الحقوق.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة 3 منصات، في الوقت الذي بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة رسمياً 55 منشأة، مشيرةً إلى أن مركز خدمة الشركاء في الهيئة العامة للعقار استقبل 160 بلاغًا عقاريًا، و5600 طلب لخدمة معلن عقاري، منها 498 طلبًا للمنشآت، وأكثر من 5100 طلب للأفراد.

ونوهت الهيئة إلى أن عدد المسجلين في خدمة عقاري تجاوز 8100 مستفيد، وسجلّت خدمة التفاويض 908 تفاويض عقارية إلكترونية، بينما بلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة 651 منشأة، في حين وصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 97 نزاعًا عقاريًا.

ودعت الهيئة العامة للعقار، المتعاملين بالقطاع العقاري لتقديم البلاغات على المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني https://eservices.rega.gov.sa، أو من خلال الاتصال بالهاتف المجاني على الرقم (8003030099).

وتأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري.