الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“هيئة العقار” تضبط 2291 إعلانًا عقاريًا مخالفًا وتصنف 55 منشأة
غرامة تصل لـ 250 ألف ريال.. تعرف على عقوبة نشر صورة دون إذن صاحبها
لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في هيئة المشروعات الحكومية
جامعة الطائف تقدم برامج نوعية لتلبية احتياجات سوق العمل
بقيمة تزيد على 965 مليون ريال.. سوق الدخل الثابت يشهد تنفيذ صفقات خاصة
القبض على مقيم ارتكب 41 عملية احتيال عبر مواقع التسوق في مكة

أحدث الأخبار

“هيئة العقار” تضبط 2291 إعلانًا عقاريًا مخالفًا وتصنف 55 منشأة

“هيئة العقار” تضبط 2291 إعلانًا عقاريًا مخالفًا وتصنف 55 منشأة
١٢:١٥:٠٢ م، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للعقار، عن ضبط 2291 إعلانًا عقاريًا مخالفًا خلال الفترة من 23 يونيو حتى 9 أغسطس الجاري، عالجت منها 1385 إعلانًا.

فيما لا يزال أكثر من 900 إعلان تحت الإجراء؛ وذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ قرارات ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية، بهدف خدمة القطاع العقاري ورفع جودة الخدمات المقدمة وضمان حفظ الحقوق.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة 3 منصات، في الوقت الذي بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة رسمياً 55 منشأة، مشيرةً إلى أن مركز خدمة الشركاء في الهيئة العامة للعقار استقبل 160 بلاغًا عقاريًا، و5600 طلب لخدمة معلن عقاري، منها 498 طلبًا للمنشآت، وأكثر من 5100 طلب للأفراد.

ونوهت الهيئة إلى أن عدد المسجلين في خدمة عقاري تجاوز 8100 مستفيد، وسجلّت خدمة التفاويض 908 تفاويض عقارية إلكترونية، بينما بلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة 651 منشأة، في حين وصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 97 نزاعًا عقاريًا.

ودعت الهيئة العامة للعقار، المتعاملين بالقطاع العقاري لتقديم البلاغات على المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني https://eservices.rega.gov.sa، أو من خلال الاتصال بالهاتف المجاني على الرقم (8003030099).

وتأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري.

الكلمات الدلالية:
القطاع العقاري غير الحكومي المنصات العقارية الإلكترونية الهيئة العامة للعقار خدمة التفاويض قرارات ضوابط الإعلانات العقارية

مواد ذات صلة

المزيد
وصول نحو 400 حاج من ضيوف وزارة الدفاع المشاركين في «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» (صور)

وصول نحو 400 حاج من ضيوف وزارة الدفاع المشاركين في «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» (صور)

منذ 6 سنوات
مستشفى خاص بجدة ينقل «محاليل» في عربة بدائية تحت أشعة الشمس (صورة)

مستشفى خاص بجدة ينقل «محاليل» في عربة بدائية تحت أشعة الشمس (صورة)

منذ 7 سنوات
‫وفاة شاب وإصابتان إثر انقلاب مركبة بالمخواة (صور)‬

‫وفاة شاب وإصابتان إثر انقلاب مركبة بالمخواة (صور)‬

منذ 7 سنوات
الأرصاد: أمطار غزيرة متوقعة مسبوقة بالرياح على 11 منطقة

الأرصاد: أمطار غزيرة متوقعة مسبوقة بالرياح على 11 منطقة

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *