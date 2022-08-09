غرامة تصل لـ 250 ألف ريال.. تعرف على عقوبة نشر صورة دون إذن صاحبها

تواصل – فريق التحرير:

تختص هيئة الملكية الفكرية بإعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها.

وكذلك تعمل على اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وتسجيلها ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها مع توفير المعلومات المتعلقة بها وإتاحتها للجمهور.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الملكية الفكرية، ياسر الحكمي، أن الهيئة أقرت عدة عقوبات وغرامات على من ينشر الصور الفوتوغرافية في المواقع الإلكترونية بدون إذن صاحبها، لافتًا إلى أن الصور الفوتوغرافية تأتي من ضمن المسارات الجديدة في مصنفات حقوق المؤلف.

وتطبق الهيئة العقوبات والغرامات التي نص عليها النظام لمنتهكي حقوق المؤلف، ومن ضمنها نشر الصور الفوتوغرافية، فيما تتعدد الغرامات لمنتهكي الملكية الفكرية ولا تزيد الغرامة المالية عن 250 ألف ريال، أو إغلاق المنشأة المتعدية التي أسهمت في الاعتداء مدة لا تزيد على شهرين.

وتشمل العقوبة أيضًا، مصادرة جميع نسخ المصنف نفسه أو غيره، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة حسب الضرر والإغلاق والسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، حسب “البلاد”.

ونجحت الهيئة في إطلاق برامجها التوعوية بأهمية الملكية الفكرية، وحماية حقوقها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها، وإبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.