بالتفاصيل الكاملة.. شركة تايوانية مجهولة تدير العالم

تواصل – وكالات

كشفت تقارير أن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات “TSMC”، هي واحدة من أكثر الشركات المصنعة لشرائح الكمبيوتر تأثيرًا في العالم. حيث تمتلك TSMC حصة كبيرة من تصنيع الرقائق العالمية لدرجة أنها غالبًا يصفها المراقبون بأنها الشركة التي تدير العالم. فهي تصنع الرقائق المستخدمة في المنتجات كالأجهزة المكتبية، حتى إلكترونيات السيارات والطائرات، حيث يحتوي كل منتج حديث على شريحة إلكترونية بداخله.

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“TSMC” تستحوذ على 54% من الحصة السوقية العالمية لأشباه الموصلات، ولكن عندما يتعلق الأمر بمعظم الرقائق المتقدمة، فإن TSMC مسؤولة عن 92% من الإنتاج بينما سامسونغ الكوريا الجنوبية مسؤولة عن الـ8% الباقية، وفقا% لبيانات Capital Economics. إلى جانب شركة Samsung الكورية، تعد TSMC واحدة من شركتين فقط تنتجان شرائح 5 نانومتر الدقيقة الأكثر دقة وتطوراً.

وتقوم الشركة ببناء مصنع لتصنيع شرائح 3 نانومتر التي ستتكون أسرع بنسبة تصل إلى 70% وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وسيتم استخدامها في الأجهزة المختلفة من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر العملاقة.

Apple و Microsoft

وتوجد شركات مثل Apple و Microsoft و Asus و Yamaha و Panasonic وتقريبًا كل شركات التقنية في العالم على قائمة عملاء TSMC، حسبما ورد في تقرير لموقع History Computer.

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يعتمد ما يصل إلى 90% من أشباه الموصلات التي تستخدمها الشركات التكنولوجية الأمريكية – بما في ذلك Apple و Nvidia وQualcomm – على التصنيع التايواني. وفقًا لتقديرات جمعية صناعة أشباه الموصلات الأمريكية، فإن حدوث خلل كامل في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية من شأنه أن يتسبب في خسارة سنوية قدرها 490 مليار دولار أمريكي في الإيرادات لمنتجي الأجهزة الإلكترونية العالميين في جميع أنحاء العالم.

في عام 2020، تضررت صناعة أشباه الموصلات في تايوان جراء جائحة كورونا، وأدى النقص العالمي في الرقائق إلى أزمة كبيرة في سلاسل التوريد، أظهرت أهمية دور تايوان وشركة TSMC، وقرعت أجراس إنذار لدى الصين والولايات المتحدة على السواء بشأن خطورة هذا الاعتماد الكبير على تايوان في هذا القطاع الحساس، حيث إن تركيز إنتاج الرقائق في تايوان يمكن أن يتعطل بسبب الزلازل والجفاف وأي تهديد عسكري محتمل عبر مضيق تايوان، مما يشكل خطراً على الاقتصاد العالمي.

قال مارك ويليامز، كبير الاقتصاديين في آسيا في شركة الاستشارات كابيتال إيكونوميكس، إن مشاكل صناعة السيارات أظهرت كيف أصبحت أشباه الموصلات مُدخلاً أساسياً في المنتجات حتى غير الإلكترونية، وكذلك مدى اعتماد العالم على تايوان لإنتاجها، حسبما نقلت عنه the Guardian البريطانية.

أمريكا والصين تفشلان

ما زالت بكين متأخرة عن صناعة أشباه الموصلات التايوانية بشكل كبير، وحتى الولايات المتحدة التي اخترعت هذه الصناعة متأخرة عن تايوان وبطبيعة الحال أوروبا وروسيا. وتسعى القوتان العظميان، الولايات المتحدة والصين، يائستين للحاق بركب بطل التكنولوجيا الفائقة في تايوان أي شركة TSMC، فيما يعتقد أن TSMC تدرس توسيع خططها الحالية لضخ مليارات الدولارات في مصانع في ولاية أريزونا الأمريكية.

لم تنجح الشركات الصينية في محاولتها لمضاهاة براعة TSMC التصنيعية، لكن الولايات المتحدة نالت نصيبها في هذه المعاناة، حيث انسحبت شركة GlobalFoundries، المنافس الأمريكي الوحيد المتبقي لشركة TSMC، من السباق لتطوير قدرة إنتاج رائدة في عام 2018.

شركة Intel الأمريكية الشهيرة

كما استعانت شركة Intel الأمريكية الشهيرة بمصادر خارجية لإنتاج بعض المعالجات وضغط البنتاغون بهدوء على الولايات المتحدة لزيادة الاستثمار في صناعة الرقائق المتقدمة، حتى لا تعتمد أسلحة أمريكا على الشركات المصنعة الأجنبية. يقول تقرير مراجعة سلسلة التوريد لمدة 100 يوم لإدارة بايدن: “تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على شركة واحدة – TSMC – لإنتاج رقائقها الرائدة”. إن حقيقة أن شركة TSMC و Samsung (كوريا الجنوبية) هي الوحيدة القادرة على صنع أشباه الموصلات الأكثر تقدماً (بحجم خمسة نانومتر) “تعرض للخطر القدرة على توفير الأمن القومي الأمريكي الحالي والمستقبلي واحتياجات البنية التحتية الحيوية”.

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ومنعت الولايات المتحدة الشركات التي تستخدم المعدات الأمريكية أو الملكية الفكرية الأمريكية من تصدير المنتجات إلى العديد من الشركات الصينية التي خضعت لعقوبات. وأجبر هذا شركات صناعة أشباه الموصلات التايوانية على التوقف عن التعامل مع كبار العملاء الصينيين مثل Huawei.

الصين أيضاً في حاجة ماسة إلى زيادة قدرتها على صنع أكثر الرقائق تطوراً، لكنها، وفقاً لشركة Capital، فشلت في تقليل اعتمادها على المنتجين في الخارج مثل TSMC. في الواقع، يقال إن TSMC تدرس مشاريع في الصين تبلغ قيمتها المليارات – بما في ذلك منشأة جديدة في نانجينغ.

أمريكا تجبر TSMC على هذا الإجراء

لهذه الأسباب، تحاول الولايات المتحدة جذب TSMC إلى الولايات المتحدة لزيادة قدرة إنتاج الرقائق المحلية. في عام 2021، وبدعم من إدارة بايدن، اشترت الشركة موقعاً في ولاية أريزونا لبناء مسبك أمريكي. ومن المقرر أن يكتمل هذا في عام 2024.

أقر الكونجرس الأمريكي قانون الرقائق والعلوم، الذي يوفر 52 مليار دولار أمريكي كدعم لدعم تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. لكن الشركات لن تتلقى تمويلاً أمريكياً وفقاً لهذا القانون إلا إذا وافقت على عدم تصنيع أشباه موصلات متقدمة للشركات الصينية. هذا يعني أن شركة TSMC وآخرين قد يضطرون إلى الاختيار بين ممارسة الأعمال التجارية في الصين والولايات المتحدة؛ لأن تكلفة التصنيع في الولايات المتحدة تعتبر مرتفعة للغاية بدون دعم حكومي، حسبما ورد في تقرير لموقع the Conversation الأسترالي.