الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
جامعة الحدود الشمالية تُحدد مواعيد اختبارات برنامج ‫التسريع الأكاديمي 1444
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جامعة الحدود الشمالية تُحدد مواعيد اختبارات برنامج ‫التسريع الأكاديمي 1444

جامعة الحدود الشمالية تُحدد مواعيد اختبارات برنامج ‫التسريع الأكاديمي 1444
١٠:٣٥:٤٦ ص، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بأكاديمية الموهوبين عن مواعيد اختبارات برنامج ‫التسريع الأكاديمي، للطلبة المقبولين في العام الجامعي 1444هـ، وحُددت المقررات الدراسية المشتملة ضمن برنامج التسريع، على مدار 5 أيام، تبدأ 21 من شهر اغسطس لهذا العام، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر موقع الجامعة.

وأوضحت أن التسجيل سوف يُتاح عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس.

وبيّنت الجامعة أنه يُمكن للطلبة المتفوقين اجتياز برنامج السنة التحضيرية والدراسات المساندة وسنة الإعداد العام لكليات المسار الصحي والانتقال إلى السنة الأولى مباشرة في الكلية المختارة، وذلك بعد تحقيق معايير اجتياز الاختبارات التحصيلية العلمية لمقررات برنامج التسريع الأكاديمي التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، إضافة إلى اجتياز متطلب اللغة الإنجليزية.

يُذكر أن برنامج التسريع الأكاديمي لمرحلة البكالوريوس في نسخته الثانية يُمكّن الطلبة المتفوقين من التقدم في دراسة المرحلة الجامعية وفقًا لقدراتهم ومهاراتهم الفردية، ويأتي ضمن المشاريع والبرامج المنبثقة عن مبادرات الخطة الإستراتيجية للجامعة 2020- 2025م المتعلقة بتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين بإشراف وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية، ممثلة بأكاديمية الموهوبين بالجامعة.

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الكلمات الدلالية:
أكاديمية الموهوبين الطلاب المتفوقون المقررات الدراسية برنامج ‫التسريع الأكاديمي جامعة الحدود الشمالية

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