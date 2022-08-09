42 إصابة بالرصاص الحي عقب اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

تواصل – فريق التحرير:

بعد أقل من 48 ساعة على الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي في غزة والاحتلال، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إصابة 42 فلسطينيًا بالرصاص الحي، وأن 28 منها وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي بينها 4 إصابات بحالة حرجة، وذلك أثناء اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس.

اندلاع مواجهات أسفرت عن 42 مصابًا بالرصاص الحي

ونقلت وكالة وفا الرسمية، عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة 42 مواطنًا بالرصاص الحي، إحداها بالصدر وُصفت بالخطيرة جدًا و3 خطيرة.

الاحتلال يمنع الإسعاف من الوصول للمصابين

وأضافت أن الاحتلال منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى إحدى الإصابات، وأنه حاصرت منزلاً في البلدة القديمة، وأطلق صوبه صاروخ “انيرجا”.

حصار مشدد على المدينة

وأكدت أن قوات الاحتلال، فرضت طوقًا مشددًا عل حارات الحبلة، والفقوس، والشيخ مسلم وأغلقت كافة مداخلها، كما انتشرت في شارعي فيصل وحطين في المدينة، واعتلى الجنود القناصة عددًا من البنايات وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين.

مجلس الأمن ينعقد لبحث عدوان الاحتلال

وبطلب من دولة فلسطين، عقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، برئاسة الصين، جلسة خاصة لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

فلسطين تطالب محاسبة المحتل الصهيوني الغاشم

ودعا مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير، رياض منصور، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف المنخرطة في اتفاقية جنيف إلى محاسبة المحتل الصهيوني الغاشم، وذلك بعد هجوم شنه على قطاع غزة في الأيام الثلاثة الماضية.

الاحتلال قتل أكثر من عشرة آلاف فلسطيني في 20 سنة

وأكد في كلمة له أمام مجلس الأمن حول غزة، أن الاحتلال الصهيوني الغاشم وعلى مدار العشرين سنة الماضية قام بقتل أكثر من عشرة آلاف فلسطيني من بينهم 2000 طفل​​، لافتًا إلى أن قتل المحتل الروتيني للأطفال الفلسطينيين يجب أن يُذّكر المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن بأن الأطفال يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من أحكام القانون الدولي.

فشل السياسات الاحتلالية

وأكد أن التفجيرات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تُعد مؤشرًا واضحًا على فشل السياسات الاحتلالية المتمثلة في الحصار غير الإنساني والحروب العدوانية، وتؤدي فقط إلى المزيد من الدمار والمعاناة للمدنيين، وتسلط الضوء على الحاجة إلى توفير حماية دولية بشكل فوري للشعب الفلسطيني.

خطط لبناء 2100 وحدة استيطانية

وحذر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في كلمته من سياسة التوسع الاستيطاني، وإعلان المحتل الغاشم عن خطط لبناء 2100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية ومناطق متفرقة من الأراضي المحتلة بهدف تقويض تواصل الأرض الفلسطينية، وتقليص الوجود الفلسطيني في القدس بشدة.

وشدد على أن المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن والأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، مطالبون بالوفاء بواجباتهم، واستخدام جميع الوسائل والتدابير التي يوفرها القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي.

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