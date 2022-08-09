أعلاها 48 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

كما توقع خبراء الطقس، أجواءً حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة، مع استمرار الحالة المطرية الصيفية.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 48 درجة في الإحساء وحفر الباطن، بينما تصل 47 درجة في الدمام والخرج، و46 في الرياض ، و45 درجة في بريدة ووادي الدواسر والعلا، و44 درجة في المدينة وسكاكا والمجمعة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من؛ أبها 27 درجة والباحة 28 درجة مئوية.

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يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الحالة المطرية الصيفية، حيث تعرضت مناطق مختلفة من المملكة لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

فيما توقع المركز الوطني أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، وعلى أجزاء من منطقة تبوك، وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان، وذلك مع الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.