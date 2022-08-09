“السترة والنظارة” تثير الشكوك حول صحة الرئيس الأمريكي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى نزوله من المروحية الرئاسية في ولاية كنتاكي، التي وصلها قادمًا من العاصمة واشنطن.

وأظهر المقطع محاولات “بايدن” ارتداء سترة زرقاء اللون، لكنه فشل في إتمام الأمر، مما دفع السيدة الأولى جيل بايدن إلى التدخل، حيث ساعدته في ارتداء السترة.

وبعد لحظات من موقف السترة، سقطت النظارة الرياضية الشهيرة التي يرتديها، لكن بايدن التقط النظارة من الأرض دون تدخل زوجته.

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ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الرئيس الأمريكي لمواقف محرجة، حيث وثق مقطع فيديو سابق لحظة سقوط جو بايدن أثناء ركوبه دراجة هوائية، لكنه لم يُصب بأذى.

الحادث وقع، عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلهما في “ريهوبوث بيتش” في ديلاوير.

وفقد جو بايدن توازنه، خلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له، إلا أنه استعاد توازنه بعد السقوط مباشرة.

وأكد البيت الأبيض، السبت الماضي، أن فحوص كوفيد-19 التي أجريت للرئيس جو بايدن تحولت إلى سلبية، بعد أن ظلت إيجابية لعدة أيام.

وقال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، في تقريره إن الرئيس الأمريكي سيظل في العزل الذاتي حتى تأتي فحوصه سلبية لمرة ثانية.

وكان بايدن (79 عامًا) قد خرج من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد لأول مرة في 21 يوليو الماضي.

وجاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت الماضي وهو ما وصفه أوكونور بأنه حالة “ارتداد” تحدث في نسبة صغيرة من المرضى الذين يُعالجون بعقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.