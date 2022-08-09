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قتلى وغرق للسيارات.. مياه الفيضانات تغمر الشوارع ومحطات المترو بكوريا الجنوبية (صور وفيديو)
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قتلى وغرق للسيارات.. مياه الفيضانات تغمر الشوارع ومحطات المترو بكوريا الجنوبية (صور وفيديو)

قتلى وغرق للسيارات.. مياه الفيضانات تغمر الشوارع ومحطات المترو بكوريا الجنوبية (صور وفيديو)
٠٩:٣٨:٤١ ص، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

غمرت مياه الفيضانات، صباح اليوم، الشوارع ومحطات مترو الأنفاق في منطقة جانجنام بكوريا الجنوبية.

وأوضحت السلطات أن ما لا يقل عن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، بينما أصيب 9 آخرون، فيما فُقد 6 أشخاص في سيول وآخرَين في مقاطعة جيونج جي المجاورة، والأرقام مرشحة للتزايد.

وأظهرت الصور ومقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، المياه التي أغرقت الشوارع والطرقات ومحطات المترو، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدار يومين.


وأشارت إلى أنه منذ يوم أمس، ضربت أمطار غزيرة العاصمة الكورية الجنوبية “سيول”، مما أدى إلى حدوث فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي في بعض المناطق إلى جانب غرق السيارات.

وأفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، بأن الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي في بعض المناطق، مؤكدة أنه تم إجلاء السكان في المناطق المنخفضة حفاظًا على سلامتهم بينما اضطرت خطوط مترو الأنفاق للتوقف.


وفي وقت سابق، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات بشأن هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء سيول ومدينة إنتشون الساحلية الغربية والأجزاء الشمالية من مقاطعة جيونج جي.

الكلمات الدلالية:
الأمطار سيول كوريا الجنوبية مياه الفيضانات

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