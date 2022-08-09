ترك طفله دون الجلوس في المقعد وربط حزام الأمان فكانت الكارثة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوقوف سيارات بإشارة مرور بإحدى الدول الأجنبية.

وأظهر مقطع الفيديو، ترك قائد إحدى المركبات لطفله دون الجلوس في المقعد وربط حزام الأمان، ليسقط في الشارع معرضًا حياة الطفل للخطر.

وتعتبر المقاعد الخاصة بالأطفال في السيارة وأحزمة الأمان هي العدو الأول لآلاف الأطفال الشغوفين بالحرية والحركة؛ بداخلهم لا يفهمون السبب الذي يبقيهم مربوطين بأمكنتهم، وهنا يقع دور الأم لإقناع طفلها بأهمية ارتداء حزام الأمان.

اقرأ أيضًا:

رئيس “السلامة المرورية” سابقًا: ترك الأطفال داخل السيارة في الصيف يعرضهم لهذه المخاطر (فيديو)

وبفضل الله، فإن أنظمة المرور في المملكة تؤكد على بقاء الأطفال في مقاعدهم المخصصة مع ربط حزام الأمان، والتأكد من إقفال مفاتيح النوافذ الخلفية.

وسبق أن حذر رئيس اللجنة العامة للسلامة المرورية سابقًا صالح الغامدي، من ترك الأطفال وحدهم داخل السيارة، قائلاً إن هذا التصرف يؤدي إلى كوارث لا تُحمد عقباها.

وأوضح الغامدي، في تصريحات لبرنامج اليوم على قناة الإخبارية، أن درجة الحرارة في موسم الصيف تصل إلى 50 درجة، وإذا كانت السيارة مغلقة فيمكن أن يُصاب الطفل من حرارة السيارة، وحرارة الجو، وقلة الأكسجين، يصاب حيث يصاب باختناق وترتفع نبضات القلب، وإذا تُرك أوقاتًا معدودة ربما يلفظ أنفاسه.

وأشار إلى أن نسيان الآباء لأطفالهم داخل السيارة إهمال يؤدي إلى الموت، محذرًا من تركهم مهما كانت الأسباب؛ لأن الطفل قد يُصاب بالخوف والذعر.

وأشار إلى احتمال ضياع الطفل حال تركه بمفرده داخل السيارة، حيث إنه قد يفتح باب السيارة ويسير في اتجاهات لا يعلمها، الأمر الذي يعرضه لخطورة الخطف.