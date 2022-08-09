الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
٠٩:٥٧:٤٧ ص، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء الموافق 9 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8121

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0210

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.2130

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.5223

فرنك سويسري 3.8931

وفي سياق مواز، تترقب الأسواق الآن بيانات التضخم الأمريكية، غدًا الأربعاء، لتلقي مزيدًا من الضوء على نشاط أكبر اقتصاد في العالم، وفي استطلاع أجرته “رويترز” أن التضخم السنوي تراجع إلى 8.7% في يوليو، مقارنة مع 9.1% في الشهر السابق.

وانخفض الدولار، بختام تعاملات أمس، 0.12% أمام العملة اليابانية إلى 134.835 ين، ونزل اليورو 0.07% إلى 1.0186 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.02% إلى 1.2075 دولار.

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