أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
تواصل – فريق التحرير:
نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء الموافق 9 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8121
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.0210
دينار بحريني 9.9469
دينار كويتي 12.2130
ريال عماني 9.7403
ريال قطري 1.0297
جنية إسترليني 4.5223
فرنك سويسري 3.8931
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وفي سياق مواز، تترقب الأسواق الآن بيانات التضخم الأمريكية، غدًا الأربعاء، لتلقي مزيدًا من الضوء على نشاط أكبر اقتصاد في العالم، وفي استطلاع أجرته “رويترز” أن التضخم السنوي تراجع إلى 8.7% في يوليو، مقارنة مع 9.1% في الشهر السابق.
وانخفض الدولار، بختام تعاملات أمس، 0.12% أمام العملة اليابانية إلى 134.835 ين، ونزل اليورو 0.07% إلى 1.0186 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.02% إلى 1.2075 دولار.