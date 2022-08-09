عودة خدمات “جوجل” للعمل بعد انقطاع لساعات

تواصل – وكالات

عادت خدمات محرك البحث جوجل (NASDAQ:GOOG) المملوك لشركة “ألفابت” للعمل، بعد أن واجهت تعطيلات عالمية قصيرة في وقت متأخر من مساء الاثنين، وذلك بحسب موقع داون ديتكتور الإلكتروني، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت.

وانخفضت تقارير انقطاع الخدمة إلى أقل من 500 في الولايات المتحدة، وفقًا لموقع داون ديتكتور، الذي يجمع تقارير من عدد من المصادر.

وفي ذروة انقطاع الخدمة، أشار أكثر من 30000 تقرير لمستخدمين إلى وجود مشكلات في الدخول على خدمات جوجل في الولايات المتحدة وحدها، حتى الساعة 0130 بتوقيت جرينتش.

وذكر داون ديتكتور أن ما يقرب من 5900 مستخدم أبلغوا عن مشاكل في اليابان، مضيفًا أنه تم رصد اضطرابات أيضًا في كندا وأستراليا.

ولم ترد جوجل على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

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كان فريق الأمان في Zscaler، قد اكتشف تطبيقات تحتوي على برامج ضارة سيئة بما في ذلك خلل Joker المرعب.

وأعلنت شركة جوجل، حذف التطبيقات البالغ عددها 50 تطبيقًا يجرى تنزيلها على “أندرويد”، وحذرت المستخدمين من تنزيلها، وطالبت بسرعة حذفها.

وإلى جانب Joker، تضمنت هذه التطبيقات أيضًا مخاطر أخرى بما في ذلك الإصابة بالبرامج الضارة لـ Coper والتي يمكنها اعتراض وإرسال الرسائل النصية القصيرة.

وكذلك إلغاء قفل شاشة الجهاز، ومنع عمليات إلغاء التثبيت والسماح للمهاجمين بالتحكم وتنفيذ الأوامر حسب “روسيا اليوم”.

وعثر على تهديد آخر داخل التطبيقات، وهو برنامج Facestealer الضار المعروف باستهداف مستخدمي “فيسبوك”، بشاشات تسجيل دخول مزيفة في محاولة لسرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

وشدد فريق الأمان Zscaler: على أن متجر جوجل بلاي يعتبر عادة أحد أكثر المصادر أمانًا للمستخدمين للعثور على تطبيقات “أندرويد” وتثبيتها، ومع ذلك، يستمر الفاعلون في تطوير تكتيكاتهم ويتمكنون من تحميل تطبيقات خطيرة مرتبطة بـ البرامج الضارة.

واكتشف فريق Zscaler ThreatLabz مؤخرًا تطبيقات تتضمن حالات متعددة من البرامج الضارة Joker وFacestealer وCoper التي تنتشر في السوق الافتراضية، نشرها عبر الرابط: ( هنا )

بينما أبلغ فريق ThreatLabz على الفور فريق Google Android Security بهذه التهديدات التي تم تحديدها حديثًا.