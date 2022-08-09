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18 ألف حالة في 78 دولة.. جدري القرود يرتفع لـ500 إصابة بهذا البلد
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18 ألف حالة في 78 دولة.. جدري القرود يرتفع لـ500 إصابة بهذا البلد

18 ألف حالة في 78 دولة.. جدري القرود يرتفع لـ500 إصابة بهذا البلد
٠٩:١٨:٠٦ ص، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة في بيرو، اليوم، أن عدد المصابين بالفيروس المسبب لمرض “جدري القرود” ارتفع إلى 500 إصابة.

وأوضحت أن معدل الإصابة بالمرض، في انتشار متسارع، وذلك بعدما تم تسجيل أول حالة إصابة بهذا المرض في بيرو في نهاية يونيو الماضي، حيث أعلنت بيرو تسجيل أول حالة وفاة بهذه النوع من الجدري في الأول من أغسطس.

في الوقت نفسه، أكدت منظمة الصحة العالمية أن المرض أصاب أكثر من 18 ألف شخص في عشرات الدول حول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القرود في 78 دولة، مشيرة إلى أن 25% من الإصابات في منطقة الأمريكيتين، بينما توجد 70% منها في أوروبا، حسب “سبوتنيك”.

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جدري القرود يهدد أمريكا.. كاليفورنيا تعلن الطوارئ وتعيين منسق وطني للمرض

وفي 23 يوليو، أعلنت المنظمة جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية، وقررت وكالة الأدوية الأوروبية، الموافقة على استخدام لقاح مضاد للجدري للوقاية من المرض.

فيما يواصل جدري القرود انتشاره في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت ولاية كاليفورنيا، حالة الطوارئ للتصدي لتفشي المرض فيها، كما عيّن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مستشارًا رئاسيًا لشؤون التنسيق للتصدي لهذا المرض.

وأصبحت كاليفورنيا ثالث ولاية، بعد نيويورك وإلينوي، ترفع مستوى استجابتها الصحية للمرض سريع الانتشار، في غضون أربعة أيام.

ويمكن أن ينتشر فيروس جدري القرود من شخص لآخر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق مع البثرات المعدية، أو عن طريق لمس الأشياء، مثل الملابس أو الفراش التي لمست الطفح الجلدي سابقًا، أو عن طريق قطرات الجهاز التنفسي الناتجة عن السعال أو العطس.

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بيرو جدري القرده جدري القرود منظمة الصحة العالمية

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