معهد الإدارة العامة بالرياض يعلن بدء التقديم في برامج اللغة الإنجليزية حضوريًا وعن بُعد

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أعلن معهد الإدارة العامة عن فتح باب التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية للعام 2022م، وهي برامج مكثفة مدفوعة، أو غير مجانية، بشهادات اجتياز معتمدة للرجال والنساء، تقام حضوريًا أو عن بعد.

أولا برنامج اللغة الإنجليزية (عن بعد)

ويتكون من 5 مستويات، بواقع 8 أسابيع لكل مستوى، تقام في الفترة المسائية، من 5 إلى 8 مساءً.

المزايا:

– شهادة اجتياز لكل مستوى من معهد الإدارة العامة.

– اختبار تحديد مستوى قبل انعقاد البرنامج.

– مناهج دار نشر جامعة إكسفود (Exford University Press).

– 5 مستويات دراسية (8 أسابيع لكل مستوى بمعدل ساعات 96 لكل مستوى).

سعر المستوى الواحد:

سعر المستوى الواحد لبرنامج اللغة الإنجليزية (عن بعد): 2,900 ريال.

سيكون اختبار تحديد المستوى من 2022/8/21م إلى 2022/8/26م وستصل رسالة نصية تحتوي على الرابط الخاص باختبار تحديد المستوى في 2022/8/21م، سينفذ الاختبار في الفترة المسائية وينتهي الساعة 7 صباحًا.

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ثانيًا برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري)

يتكون البرنامج من 5 مستويات، بواقع 8 أسابيع لكل مستوى، تقام في الفترة المسائية من 5 إلى 8 مساءً.

المزايا:

– شهادة اجتياز لكل مستوى من معهد الإدارة العامة.

– اختبار تحديد مستوى قبل انعقاد البرنامج.

– مناهج دار نشر جامعة إكسفود (Exford University Press).

– 5 مستويات دراسية (8 أسابيع لكل مستوى بمعدل ساعات 128 لكل مستوى).

سعر المستوى الواحد:

سعر المستوى الواحد لبرنامج اللغة الإنجليزية المطور (عن بعد): 2,900 ريال.

سيتم التواصل مع المسجلين في البرنامج الحضوري بعد تأكيد التنفيذ لأداء اختبار تحديد المستوى حضوريًا في مركز اللغة في فرع جدة.

ويستهدف البرنامج كافة أفراد المجتمع (رجال ونساء)، فيما ستقام كافة البرامج بتاريخ الأحد 1444/2/1هـ (الموافق 2022/8/28م).

طريقة التسجيل:

التسجيل في البرامج متاح حاليًا من خلال بوابة أعمال (أفراد) على الرابط التالي: ( هنا ) ويستمر حتى السبت 1444/1/22هـ (الموافق 2022/8/20م).