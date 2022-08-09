في 5 حالات.. حساب المواطن: يحق للمتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس

تواصل- فريق التحرير

أوضح حساب المواطن، أن هناك 5 حالات تتيح للمرأة المتزوجة التسجيل في برنامج حساب المواطن كـ”مستفيد رئيس”.

وأكد حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يمكن للمتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس في الحالات التالية:

المهجورة.

متزوجة من غير سعودي.

عائلة سجين.

عائلة فاقد الأهلية.

زوجها غائب.

وأشار إلى أهمية إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، لافتًا أنه حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

اقرأ أيضًا:

صرف دفعة محرم 1444هـ خلال أيام.. حساب المواطن يتصدر الترند في المملكة

تعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

وسبق أن حذر برنامج حساب المواطن، المستفيدين الذين طرأ على بياناتهم أيّ تغيير من عدم تحديث البيانات في البرنامج، مشددًا على أن امامهم مهلة 15 يومًا.

وأكد “حساب المواطن”، أنه يجب تحديث البيانات خلال مدة 15 يومًا من حدوث التغيير وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.

كما أوضح أنه لا يلزم تحديث البيانات على البرنامج إذا لم يطرأ عليها أي تغيير.

خطوات الإفصاح عن الدخل

وعن خطوات الافصاح عن الدخل ، أوضح حساب المواطن أنها تكون كالتالي:

1- الدخول إلى بوابة حساب المواطن

2- اضفط على تفاصيل الطلب.

3- اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد.

4- تحديد نوع الدخل.

5- تحديد مصدر الدخل.

6- تحديد المبلغ الشهري من الدخل.

7- إضافة ثم حفظ.

المقصود بالراتب الشهري

كشف برنامج حساب المواطن، أن المقصود بالراتب الشهري في البرنامج، هو المرتب الوظيفي سواء كان من القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري، ويشمل إجمالي الراتب مع نسبة التقاعد والتأمينات متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.

كما أوضح ، أن المقصود بالراتب التقاعدي في برنامج حساب المواطن، هو المبلغ الذي يتقاضاه المواطن بشكل شهري بعد انتهاء فترة سنوات الخدمة، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري.

أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها

وأضاف على حسابه في “تويتر”، أن أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في برنامج حساب المواطن، هي:

1 – الراتب.

2 – النشاط التجاري.

3 – مصادر دخل أخرى.