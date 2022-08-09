منها خسارة الوزن.. 4 فوائد مهمة لهذه الفاكهة

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أظهرت دراسة متعلقة بالنظام الغذائي أن تناول نصف فاكهة جريب فروت قبل كل وجبة، سينتج عنه انخفاض الوزن بنهاية العام.

وكشفت الدراسة، التي نشرها ، موقع “ريد” الصحي، أن كل المشاركين فيها الذين تناولوا نصف ثمرة جريب فروت قبل كل وجبة، انخفض وزنهم بمعدل 1.6 كجم في غضون 3 أشهر، وهو ما يعادل 6.3 كجم سنويًا.

وعلى الرغم من أن الفاكهة نفسها لا تحرق الدهون، لكنها تمتلك نسبة عالية جدًا من المياه، مما يجعلك تشعر بالشبع، وتسرع عملية الهضم، حسب “سكاي نيوز عربية”.

ولفاكهة الجريب فروت 4 فوائد مهمة، وهي:

1- تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي.

2- تحتوي على البكتين، وهو أحد أشكال الألياف القابلة للذوبان.

3- تساعد على إبطاء تطور تصلب الشرايين.

4- تسرع من عملية الهضم، وبالتالي حرق الدهون والسعرات الحرارية.