الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
منها خسارة الوزن.. 4 فوائد مهمة لهذه الفاكهة
في 5 حالات.. حساب المواطن: يحق للمتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيس
تسجيل نادر.. ماذا تقول في ركوعك وسجودك؟ “العثيمين” يوضح
“الهلال الأحمر” يحذر من خطأين خلال إسعاف الشخص المصاب بالحروق
“جمهورية الموز”.. حاكم فلوريدا ينتقد اقتحام منزل ترامب وينقل غضب الجمهوريين على إدارة بايدن
تفاصيل جديدة في قتل شاب لوالدته وخادمتها بمكة

أحدث الأخبار

منها خسارة الوزن.. 4 فوائد مهمة لهذه الفاكهة

منها خسارة الوزن.. 4 فوائد مهمة لهذه الفاكهة
٠٨:٢٥:٢٧ ص، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت دراسة متعلقة بالنظام الغذائي أن تناول نصف فاكهة جريب فروت قبل كل وجبة، سينتج عنه انخفاض الوزن بنهاية العام.

وكشفت الدراسة، التي نشرها ، موقع “ريد” الصحي، أن كل المشاركين فيها الذين تناولوا نصف ثمرة جريب فروت قبل كل وجبة، انخفض وزنهم بمعدل 1.6 كجم في غضون 3 أشهر، وهو ما يعادل 6.3 كجم سنويًا.

ما هي فوائد الجريب فروت؟.. «لو عرفتها لما تركتها من يدك» | الرجل

وعلى الرغم من أن الفاكهة نفسها لا تحرق الدهون، لكنها تمتلك نسبة عالية جدًا من المياه، مما يجعلك تشعر بالشبع، وتسرع عملية الهضم، حسب “سكاي نيوز عربية”.

ولفاكهة الجريب فروت 4 فوائد مهمة، وهي:

1- تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي.

2- تحتوي على البكتين، وهو أحد أشكال الألياف القابلة للذوبان.

3- تساعد على إبطاء تطور تصلب الشرايين.

4- تسرع من عملية الهضم، وبالتالي حرق الدهون والسعرات الحرارية.

الكلمات الدلالية:
النظام الغذائي تصلب الشرايين خسارة الوزن فاكهة الجريب فروت فوائد الجريب فروت

مواد ذات صلة

المزيد
ابن قويد: ندوة بمؤتمر لحقوق الإنسان في جنيف تتحدث عن المعتقل «الدوسري» الجمعة

ابن قويد: ندوة بمؤتمر لحقوق الإنسان في جنيف تتحدث عن المعتقل «الدوسري» الجمعة

منذ 6 سنوات
أمانة الرياض تُلزم المقاولين بتزويد عمال النظافة بمظلات شمسية

أمانة الرياض تُلزم المقاولين بتزويد عمال النظافة بمظلات شمسية

منذ 5 سنوات
«اليمن السعيد».. قبو تعذيب في عهد الحوثيين

«اليمن السعيد».. قبو تعذيب في عهد الحوثيين

منذ 7 سنوات
بالصور.. إغلاق مطاعم «كنتاكي وهارديز وكرسبي كريم» بـ«وزيرية جدة»

بالصور.. إغلاق مطاعم «كنتاكي وهارديز وكرسبي كريم» بـ«وزيرية جدة»

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *