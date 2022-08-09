منها خسارة الوزن.. 4 فوائد مهمة لهذه الفاكهة
تواصل – فريق التحرير:
أظهرت دراسة متعلقة بالنظام الغذائي أن تناول نصف فاكهة جريب فروت قبل كل وجبة، سينتج عنه انخفاض الوزن بنهاية العام.
وكشفت الدراسة، التي نشرها ، موقع “ريد” الصحي، أن كل المشاركين فيها الذين تناولوا نصف ثمرة جريب فروت قبل كل وجبة، انخفض وزنهم بمعدل 1.6 كجم في غضون 3 أشهر، وهو ما يعادل 6.3 كجم سنويًا.
- اقرأ أيضًا:
-
-
وعلى الرغم من أن الفاكهة نفسها لا تحرق الدهون، لكنها تمتلك نسبة عالية جدًا من المياه، مما يجعلك تشعر بالشبع، وتسرع عملية الهضم، حسب “سكاي نيوز عربية”.
ولفاكهة الجريب فروت 4 فوائد مهمة، وهي:
1- تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي.
2- تحتوي على البكتين، وهو أحد أشكال الألياف القابلة للذوبان.
3- تساعد على إبطاء تطور تصلب الشرايين.
4- تسرع من عملية الهضم، وبالتالي حرق الدهون والسعرات الحرارية.