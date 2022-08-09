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“جمهورية الموز”.. حاكم فلوريدا ينتقد اقتحام منزل ترامب وينقل غضب الجمهوريين على إدارة بايدن
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“جمهورية الموز”.. حاكم فلوريدا ينتقد اقتحام منزل ترامب وينقل غضب الجمهوريين على إدارة بايدن

“جمهورية الموز”.. حاكم فلوريدا ينتقد اقتحام منزل ترامب وينقل غضب الجمهوريين على إدارة بايدن
٠٧:٥٢:٠٣ ص، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ندد حاكم فلوريدا الأمريكية، الجمهوري، رون ديسانتيس، باقتحام منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرًا: “أن مداهمة منزل ترامب هو تصعيد آخر في تسليح الوكالات الفيدرالية ضد المعارضين السياسيين للنظام”.

ووصف ديسانتيس بلاده قائلاً: “هذه جمهورية الموز”، واستطرد: “الآن النظام لديه 87 ألف عميل آخر لممارسة الاضطهاد ضد خصومه”.

وكانت وكالات أنباء ومنصات إعلامية على مستوى العالم؛ نقلت ما قاله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن أن بيته في مقاطعة فلوريدا الأمريكية قد تم مداهمته.

وقال ترامب في بيان: “هذه أوقات عصيبة لأمتنا، حيث إن منزلي الجميل، في بالم بيتش فلوريدا، يخضع حاليًا للحصار، والمداهمات، والاحتلال، من قبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي”، حسب تعبيره.

وشدد ترامب على أن مداهمة مسكنه في ولاية فلوريدا أمر لا يصح وليس ضروريًا، وأنه تعاون مع وكالات الحكومة المعنية.

وأضاف ترامب: “لم يحدث شيء من هذا القبيل أبدًا لرئيس الولايات المتحدة من قبل”.

وأوضحت “واشنطن بوست”، نقلاً عن مصدر مطلع، أن مداهمة مقر ترامب تم بتفويض من المحكمة لإساءته المحتملة في التعامل مع وثائق سرية.

الكلمات الدلالية:
الإدارة الأمريكية الرئاسة الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب مداهمة منزل ترامب ولاية فلوريدا

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