تفاصيل جديدة في قتل شاب لوالدته وخادمتها بمكة

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تمكنت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بقسم شرطة الكعكية، من القبض على رجل يبلغ 38 سنة من العمر، إثر قيامه بقتل والدته وخادمتها في منزلهما الواقع بحي الشوقية بمكة المكرمة.

واعترف القاتل بتنفيذه جريمته في إحدى الشقق السكنية بحي الشوقية، بعدما قدم بلاغًا بنفسه إلى الجهات الأمنية، إذ باشر قسم الكعكية البلاغ على الفور وجرى القبض على القاتل في مسرح الجريمة دون مقاومة، ونقله إلى قسم الشرطة لاستكمال التحقيق معه، ومن ثم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

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وبحسب مصادر؛ فإن الشاب يعاني من اعتلالات نفسية، وتم تدوين عدة محاضر سابقة عليه لقيامه بالعقوق والاعتداء المتكرر على والدته، وفقًا لـ”عكاظ”.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم العثور على والدته التي تجاوزت الثمانين من عمرها مهشمة الرأس في غرفة نومها، وكذلك تم العثور على الخادمة مهشمة الرأس أيضًا في المطبخ، إذ كشفت الاستدلالات الأولية إلى قيامه بقتلهما بواسطة مطرقة حديدية.