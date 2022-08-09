خدمة اليوم.. 8 خطوات لاستعلام الجهات الحكومية عن البرامج المناسبة لموظف

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات استعلام الجهات الحكومية عن البرامج المناسبة لموظف، حيث أوضح معهد الإدارة العامة أن هذه الخدمة تتيح للجهات الحكومية إمكانية الاستعلام عن البرامج التي تناسب المتدرب حسب الوظيفة المسجلة بالنظام باستخدام رقم السجل المدني، عن طريق بعض الخطوات:

* الخطوات:

1 – اذهب إلى منصة معهد الإدارة العامة.

2 – اضغط على الخدمات الإلكترونية.

3 – اضغط على بوابة الترشيح.

4 – اضغط على “ابدأ الخدمة”.

5 – عندما تظهر لك صفحة الدخول لنظام الترشيح، أدخل اسم المستخدم، والمتمثل برقم السجل المدني، وكلمة السر، ومن ثم اضغط على “تسجيل دخول”.

6 – من قائمة خدمات الترشيح، اضغط على رابط البرامج المطلوبة.

7 – في الحلقات التطبيقية يجب أن تسمح مرتبة الموظف له بالترشّح للبرنامج، لذلك اختر اللقب من قائمة “اللقب” المنسدلة، وأدخل المهام في حقل المهام المكلف بها.

8 – تظهر لك قائمة بالبرامج الموجهة للموظف المراد ترشيحه حسب نوع الترشيح.

* المتطلبات:

أن تكون الجهة الحكومية مربوطة مع قناة التكامل الحكومية.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “8001248877”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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