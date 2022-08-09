الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 8 خطوات لاستعلام الجهات الحكومية عن البرامج المناسبة لموظف
“الأرصاد” يتوقع أمطارًا وسيولًا مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق
بارقة أمل.. تشخيص جديد يمنع تطور مرض الزهايمر
مداهمة منزل ترامب في فلوريدا .. ماذا يحدث؟
جزيرة للطائرات المهجورة.. غابة في آسيا تثير الحيرة
وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.. التفاصيل ورابط التقديم

أحدث الأخبار

خدمة اليوم.. 8 خطوات لاستعلام الجهات الحكومية عن البرامج المناسبة لموظف

خدمة اليوم.. 8 خطوات لاستعلام الجهات الحكومية عن البرامج المناسبة لموظف
٠٧:٢٨:٤٠ ص، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات استعلام الجهات الحكومية عن البرامج المناسبة لموظف، حيث أوضح معهد الإدارة العامة أن هذه الخدمة تتيح للجهات الحكومية إمكانية الاستعلام عن البرامج التي تناسب المتدرب حسب الوظيفة المسجلة بالنظام باستخدام رقم السجل المدني، عن طريق بعض الخطوات:

* الخطوات:

1 – اذهب إلى منصة معهد الإدارة العامة.

2 – اضغط على الخدمات الإلكترونية.

3 – اضغط على بوابة الترشيح.

4 – اضغط على “ابدأ الخدمة”.

5 – عندما تظهر لك صفحة الدخول لنظام الترشيح، أدخل اسم المستخدم، والمتمثل برقم السجل المدني، وكلمة السر، ومن ثم اضغط على “تسجيل دخول”.

6 – من قائمة خدمات الترشيح، اضغط على رابط البرامج المطلوبة.

7 – في الحلقات التطبيقية يجب أن تسمح مرتبة الموظف له بالترشّح للبرنامج، لذلك اختر اللقب من قائمة “اللقب” المنسدلة، وأدخل المهام في حقل المهام المكلف بها.

8 – تظهر لك قائمة بالبرامج الموجهة للموظف المراد ترشيحه حسب نوع الترشيح.

* المتطلبات:

أن تكون الجهة الحكومية مربوطة مع قناة التكامل الحكومية.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “8001248877”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 8 خطوات لإعادة جدولة المواعيد الطبية

خدمة اليوم.. 6 خطوات لإعادة حساب المستحقات

 

الكلمات الدلالية:
التدريب التوظيف الجهات الحكومية خطوات استعلام معهد الإدارة العامة

مواد ذات صلة

المزيد
50 ألف مشجع يُشَكِّلون “حبيبي يا رسول الله” في ملعب الجوهرة بجدة

50 ألف مشجع يُشَكِّلون “حبيبي يا رسول الله” في ملعب الجوهرة بجدة

منذ 7 سنوات
موجز الظهيرة| «التجارة» تستدعي هونداي جينيسس 2015.. وتوقعات بأمطار رعدية على 5 مناطق

موجز الظهيرة| «التجارة» تستدعي هونداي جينيسس 2015.. وتوقعات بأمطار رعدية على 5 مناطق

منذ 6 سنوات
«الأرصاد» تُحذِّر من عاصفة ترابية على محافظات الرياض

«الأرصاد» تُحذِّر من عاصفة ترابية على محافظات الرياض

منذ 7 سنوات
لليوم الثاني.. 3 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في الرياض

لليوم الثاني.. 3 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في الرياض

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *