بالتفاصيل.. سقوط مركبة بداخلها 3 أشخاص من مطلٍ جبلي في الهدا.. (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف، حادث سقوط مركبة، تحمل 3 أشخاص، من أحد جبال الهدا، بسبب الضباب الكثيف.

وتوفي شخص من المتواجدين بالمركبة، فيما يجرى البحث عن الآخرين، حسب قناة “الإخبارية”؛ واستجابت فرق الدفاع المدني على الفور مع البلاغ الذي تلقته بسقود المركبة، وتعلقها في مكان وعر، من مطل جبلي، يطل على مكة المكرمة.

وسعت فرق الدفاع المدني إلى تأمين مكان سقوط المركبة العالقة، فيما تبحث إمكانية استخراجها دون مزيد من الخسائر، رغم وجود الكثير من العوائق، أبرزها وعورة المكان، والضباب الكثيف.

وفي سياق مواز، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.

وبيّنت المديرية أنه ستتأثر مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما قد تتأثر الأجزاء الغربية من مناطق الرياض والقصيم والتي تمتد لتشمل أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

من جانبه، أهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.