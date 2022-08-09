“الأرصاد” يتوقع أمطارًا وسيولًا مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك، وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 38 كيلو متر في الساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية تتحول تدريجيًا بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

كما نبه المركز من أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات “الحناكية والصويدرة والفريش والمندسة والعلا والعيص وخيبر والمهد واليتمة ووادي الفرع والرايس والمسيجيد وبدر وينبع وينبع النخل، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة مساء.