وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مهندس تقنية معلومات:
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس تقنية معلومات.
- خبرة 1 إلى 3 سنوات.
مدير المحتوى الاعلامي:
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس أو ماجستير ( لغات وترجمة، الإعلام،الصحافة،التسويق ) أو ما يعادلها.
- خبرة 10 سنوات.
أخصائي التميز التشغيلي:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس فاعلى.
- تخصصات: (إدارة الاعمال، الهندسة، علوم البيئة) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجالات الجودة والتميز التشغيلي.
- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي.
أخصائي مشتريات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الإدارة العامة أو تخصصات ذات صلة.
- خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
- القدرة على المفاوضة وعقد الاتفاقيات.
- القدرة على التحليل وإجراء الدراسات.
- القدرة على إدارة طلبات الشراء.
- اجادة التعامل مع برامج ERP (Oracle).
- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلي.
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 أغسطس 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).