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وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٢:٢٨:٠٦ ص، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس تقنية معلومات:

المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس تقنية معلومات.
  • خبرة 1 إلى 3 سنوات.

مدير المحتوى الاعلامي:

المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس أو ماجستير ( لغات وترجمة، الإعلام،الصحافة،التسويق ) أو ما يعادلها.
  • خبرة 10 سنوات.

 أخصائي التميز التشغيلي:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس فاعلى.
  •  تخصصات: (إدارة الاعمال، الهندسة، علوم البيئة) أو ما يعادلها.
  •  خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجالات الجودة والتميز التشغيلي.
  •  إتقان اللغتين العربية والإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي.

أخصائي مشتريات:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الإدارة العامة أو تخصصات ذات صلة.
  •  خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
  •  القدرة على المفاوضة وعقد الاتفاقيات.
  •  القدرة على التحليل وإجراء الدراسات.
  •  القدرة على إدارة طلبات الشراء.
  •  اجادة التعامل مع برامج ERP   (Oracle).
  •  إتقان اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلي.
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 أغسطس 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وظائف وظائف شاغرة

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