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كيف تحافظ على ساعتك البيولوجية؟.. هذه 4 أسباب
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تواصل لايت

كيف تحافظ على ساعتك البيولوجية؟.. هذه 4 أسباب

كيف تحافظ على ساعتك البيولوجية؟.. هذه 4 أسباب
٠١:٤٩:٠٩ ص، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تتكون الساعة البيولوجية من دورة كل 24 ساعة، وتتأثر بالنور والظلام اللذان يلعبان دورا رئيسا في خلق الشعور بالنعاس أو اليقظة؛ ويساهم اضطراب الساعة البيولوجية في الإصابة بالعديد من الأمراض.

وهناك بعض الأعمال التي تساعد على ضبط الساعة البيولوجية عند الإنسان الطبيعي لتكون حياته أفضل منها:

1 ـ اقضي وقت كاف في الهواء الطلق

إن قضاء وقت أطول في الهواء الطلق يرتبط بتخفيف التوتر لدى الإنسان والاستمتاع بحياة عقلية أفضل، ولذلك ينصح بأن يقضي الإنسان ساعتين في الهواء الطلق يوميا.

2 ـ نم في هدوء وبلا ضوء

تمثل الأضواء العلوية في المنزل أثناء المساء أسوأ عدو للساعة البيولوجية، لذلك يفضل التقليل من مستواها أو إطفاؤها ساعتين على الأقل قبل النوم.

فيما مضى كان الإنسان لا يتعرض في الليل إلا لضوء النار والقمر والنجوم، أما اليوم فالأضواء العلوية في المنزل تؤخر عملية النوم وتقلل من عمقه.

3 ـ اجعل طعامك في أوقات محددة

يتناول البعض الطعام على مدار ساعات اليوم، وهو أمر خطير؛ فالالتزام بأوقات معينة للأكل يساعد الجسم في هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

4 ـ حافظ على نشاط جسمك باعتدال

النشاط المنتظم يمكن أن يحافظ على التزام أجسامنا بالساعة البيولوجية، لكن النشاط الزائد عن الحاجة، خاصة قبيل النوم يمكن أن يكون ذو نتائج عكسية.

ودائما ما ينصح الخبراء ببمارسة التمارين الرياضية في الصباح، خاصة بالنسبة إلى أولئك الذين ينامون في وقت متأخر.

الكلمات الدلالية:
الساعة البيولوجية النشاط الرياضي النوم الهادئ الهواء الطلق

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