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تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء
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محليات

تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء

تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء
٠١:١٤:٣٢ ص، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 11 محرم 1444 هجرية، الموافق 9 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:44 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:49 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 11 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:36

المدينة – 4:30

الرياض – 4:02

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:27

المدينة – 12:28

الرياض – 11:59

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:48

المدينة – 3:55

الرياض – 3:27

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:56

المدينة – 7:01

الرياض – 6:33

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:26

المدينة –  8:31

الرياض – 8:03

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