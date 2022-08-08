تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 11 محرم 1444 هجرية، الموافق 9 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:44 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:49 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 11 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:36

المدينة – 4:30

الرياض – 4:02

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:27

المدينة – 12:28

الرياض – 11:59

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:48

المدينة – 3:55

الرياض – 3:27

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:56

المدينة – 7:01

الرياض – 6:33

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:26

المدينة – 8:31

الرياض – 8:03